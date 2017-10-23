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TÜRKSAT baskını davasında karar! 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

TÜRKSAT baskını davasında karar! 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

23 Ekim 2017 16:08

 Mahkeme heyeti, 13 sanığın tamamına 1 er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, asker 8 sanık için ayrıca 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 463'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Firari durumdaki 4 sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kimlik tespitlerinin tamamlanmasının ardından sanıkların son sözleri soruldu. Sanık eski Yarbay Eray Uçkun, kendisine verilen emirler doğrultusunda hareket ettiğini, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ancak vicdanının rahat olduğunu söyledi. Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkacağını ifade eden Uçkun, "Mahkemenizden adil davranmanızı istiyorum" dedi.

Eski ÖKK personeli sanık Fatih Aslan, "15 Temmuz günü bu kulaklar kahraman dendiğini de duydu, hain dendiğini de duydu. Birilerinin bunu planlayıp askerlikteki emir komutayı kullanıp alt kadroya bunu mal ettiği için vicdanım acıyor. TÜRKSAT için vicdanım çok rahat bunu herkes bilsin. Ben devletime her zaman saygı duydum, size de saygı duyuyorum. Verdiğiniz karar devlet için olacak" diye konuştu.

Sanıklardan tehdit gibi sözler: "Mahkeme-i Kübra'da görüşeceğiz"

Sanık Mustafa Altunay, vicdanının rahat olduğunu belirterek, "Adil karar vereceğinize zerre kadar inancım yok. Mahkeme-i Kübra'da görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyük mahkemede tekrardan buluşmak dileğiyle"

Sanık Mesut Sancak, "Kıyamet çok uzak değil. Bu dünyada ne söylesek bir yerde kifayetsiz kalıyor. Elbet bu dünya son bulacaktır. Büyük mahkemede tekrardan buluşmak dileğiyle" şeklinde konuştu.

"Bundan sonra herkes beklesin ve görsün"

Sanık Osman Kemal Küçük ise "İllaaki kul şaşabilir. Ancak hakkın adaleti şaşmaz biliyorum. Benim vicdanım rahat, yattığımda rahat uyuyabiliyorum. Yaptıklarından rahat uyuyamayanlar düşünsün. İlla siz bir karar vereceksiniz. Vereceğiniz karar asla bir son değildir. Vereceğiniz karar belki bir başlangıçtır. Bundan sonra herkes beklesin ve görsün" dedi.

Mahkeme heyeti kararını açıkladı

Sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından karar açıklanmak üzere duruşmaya yarım saatlik ara verildi. Aranın bitmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 13 sanığa "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ile Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle asker 8 sanığa 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Mahkeme ayrıca, asker 8 sanığa "Öldürmeye teşebbüsten" 333'er yıl hapis cezası, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan 540'ar yıl, "Yağma" suçundan 580'er yıl, "Mala zarar verme" suçundan 6'şar yıl ve "Kamu malına zarar verme"den 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Böylece asker 8 sanığa ayrıca bin 463 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Heyet ayrıca, firari sanıklar Ergün Özyurt, İbrahim Yılmazbaş, İsmail Donat ve Tayfun Karaöz'ün dosyalarının ayrılmasına hükmetti. 

Abdullah Sarica

Etiketler: Türksat

 

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