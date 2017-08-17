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Turkven’den, MNG Kargo’ya büyük yatırım

Turkven’in danışmanlığını yaptığı kurumsal yatırımcılar ve Haydar Sancak, MNG Kargo’nun tamamını satın aldı.

Turkvenden, MNG Kargoya büyük yatırım

17 Ağustos 2017 13:45

Türkiye’ye 2000 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 milyar dolar yatırım getiren Turkven, 2017 ve 2018’de 1 milyar dolarlık yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye’ye çekme hedefi doğrultusunda bir adım daha attı. En son Haziran ayında Mavi Jeans halka arzı ile uzun bir aradan sonra yabancı yatırımcıları tekrar Borsa Istanbul’da bir halka arza ikna eden Turkven, Haydar ve Suat Sancak kardeşler ile birlikte MNG Kargo’nun tamamını satın almak için Rekabet Kurumu’ndan onay aldı.

Turkven ortaklarından Hale Özsoy Bıyıklı, "Türkiye’nin tekrar hızlı büyüyeceği bir döneme girdik. Ticaretin can damarı olan kargo taşımacılığı, ülkemizdeki tüm şirketleri ve bireyleri en kolay ve hızlı şekilde birbirine bağlıyor. Sektörün otomasyon ve teknolojiye en yoğun yatırım yapmış firması olan MNG Kargo’nun, tüm kargo kullanıcılarının ve özellikle e-ticaretin büyümesiyle artan talebe en hızlı ve kaliteli servisi verebilecek olan şirket olduğuna inanıyoruz. Aslan Kut ve ekibinin liderliğinde, MNG Kargo’nun, Türkiye’nin stratejik konumunu kullanarak dünya çapında bir kargo ve lojistik şirketine dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Haydar Sancak, "Çok başarılı geçen Hedef Ecza Deposu tecrübemizden sonra, dünya standartlarında hizmet ulaştıran, Türkiye’nin önemli kargo şirketi MNG Kargo’ya yatırım yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türk ekonomisinin ve kargo sektörünün önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
MNG Kargo Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aslan Kut ise "2003 yılında MNG Holding’in öngörülü ve cesur yatırımı ile kurduğumuz firmamız, tecrübeli ve yenilikçi ekibimiz sayesinde, bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı. Ortak oldukları tüm işlerde yüksek büyüme ve kurumsallık sağlamış olan ve toplam 60 bin kişinin istihdamına katkıda bulunan Turkven ve sektörümüze büyük benzerlik gösteren, 5 milyar lirayı aşkın cirolu, dev Hedef Ecza Deposu şirketinin kurucu ortakları ile beraber, gelecekte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. 

Etiketler: MNG Kargo, Turkven


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