Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin Cumhuriyet Gazetesi’nin 9 yöneticisi hakkında tutuklama kararı vermesinin ardından adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis minibüsü ile adliyeden çıkartılan Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Mahkemenin kararını değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Kararın gerekçesi elimde. Buna aslında gerekçe denmez. Bir hukukçu olarak bu yargı kararından utandığımı belirtmeliyim. Bu grekçeler yargı tarihi bakımından da yüzkarasıdır. Bu uygulama bir darbe uygulamasıdır. Kararda vahim olan şeyi Cumhuriyet Gazetesi’nin yayın politikasının değiştirilmiş olması tutuklamaya gerekçe gösterilmiş. ’Niye bu manşeti atmış’, ’Zaman Gazetesi ile aynı manşeti atmış’ gibi gerçekten de habercilikle, gazetecilikle bir muhakeme yapmış hakim kendisi. Bunu tutuklama için gerekçe yapmış. Bu bütün gazetelere verilen mesajdır" ifadelerini kulandı.