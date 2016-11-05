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Tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yöneticileri cezaevine gönderildi

Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve aralarında Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun da bulunduğu 9 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Cumhuriyet gazetesi yöneticileri cezaevine gönderildi

05 Kasım 2016 12:05

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin Cumhuriyet Gazetesi’nin 9 yöneticisi hakkında tutuklama kararı vermesinin ardından adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis minibüsü ile adliyeden çıkartılan Cumhuriyet Gazetesi yöneticileri, Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Mahkemenin kararını değerlendiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Kararın gerekçesi elimde. Buna aslında gerekçe denmez. Bir hukukçu olarak bu yargı kararından utandığımı belirtmeliyim. Bu grekçeler yargı tarihi bakımından da yüzkarasıdır. Bu uygulama bir darbe uygulamasıdır. Kararda vahim olan şeyi Cumhuriyet Gazetesi’nin yayın politikasının değiştirilmiş olması tutuklamaya gerekçe gösterilmiş. ’Niye bu manşeti atmış’, ’Zaman Gazetesi ile aynı manşeti atmış’ gibi gerçekten de habercilikle, gazetecilikle bir muhakeme yapmış hakim kendisi. Bunu tutuklama için gerekçe yapmış. Bu bütün gazetelere verilen mesajdır" ifadelerini kulandı.

Etiketler: Cumhuriyet, Sezgin Tanrıkulu


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