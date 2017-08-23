Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi yeni dönem kayıtlarına yoğun ilgi

Tuzla Belediyesi’nin anne ve 3-6 yaş aralığındaki çocuğunu eğitimde aynı çatı altında buluşturan ve ücretsiz hizmet veren Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nin (AÇEM) yeni dönem kayıtları her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü. Şifa, Mimar Sinan ve Aydınlı şubelerinde yıllık kontenjan ilk gün doldu, merkezlerde yedek kayıtlar alınmaya başlandı. Emlak Konut, Yayla ve Orhanlı şubelerinde ise kayıtlar büyük oranda doldu.

Tuzla Belediyesi'nin kendileri ve 3-6 yaş grubundaki çocukları için sunduğu fırsattan yararlanmak isteyen anneler, kayıtların başladığı ilk gün kayıt merkezlerine akın etti. 2014 yılında faaliyete başlayan Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi, bu yıl bin 400 anne ve bin 400 çocuğa 6 bölgede hizmet vermeye devam edecek. 4'üncü eğitim yılına merhaba diyecek olan AÇEM’de kursiyer anne ve çocukları eğitim, etkinlik, seminerler, kurslar, geziler, programlar ve kişisel gelişimlerine faydalı faaliyetler bekliyor. Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM), verdiği eğitim hizmeti ile komşu ilçelerden de kayıt talepleri alıyor.

“Anneler ve çocuklarını aile ortamında geleceğe hazırlıyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Annelerin eğitim ve sosyal katılımını çocuklarını yanlarından ayırmadan katılabilmesini sağlayan, Türkiye'de ilk kez belediyemizin başlattığı bu eğitim modeline her yıl yoğun talep oluşuyor. Hem anneler hem de okul öncesi çocukları aynı çatı altında buluşturarak aile ortamında geleceğe hazırlıyoruz" dedi.