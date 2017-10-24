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Tuzla'da 18 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Tuzla'da devlet hastanesinin hemen karşısındaki yeşillik alanda 18 yaşında bir genç, başından vurulmuş halde bulundu. Cesedin yanında birde silah bulan polis ekipleri, gencin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Tuzlada 18 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

24 Ekim 2017 10:39

Olay, Tuzla İçmeler Mahallesinde Tuzla Devlet Hastanesinin hemen karşısındaki yeşillik alandan meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde yeşillik alanın yanındaki caddeden yürüyen vatandaşlar yerde kanlar içinde hareketsiz yatan bir şahıs olduğunu fark etti. Bunun üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, cesedin etrafına güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri gelerek ceset üzerinde ve etrafında incelemelerde bulundu.

18 yaşındaki gencin ölümü intihar mı, cinayet mi

Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmalarda, cesedin 18 yaşındaki Erdoğan Girgin isimli bir gence ait olduğunu belirledi. Başından vurularak öldüğü tespit edilen Girgin'in cesedinin yanında silah bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde boş kovan arayan ekiplerin çalışmaları bir süre daha devam etti. Ardından gencin cesedi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, 18 yaşındaki gencin ölümünün intihar mı, cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Cenk İşver

 

 

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