Tuzla’da genizleri yakan koku paniği

Tuzla’da akşam saatlerindeN itibaren İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Birçok vatandaş İGDAŞ ekiplerini ararken, konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Masa'nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ‘koku’ açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da yaşanan kokuya ilişkin İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekiplerinin bölgede araştırmalarının devam ettiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da genizleri yakan kokuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Tuzla’da akşam saatlerinde İstasyon, Yayla, Evliyaçelebi ve Postane mahallerinde yayılan koku ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İhbarın gelmesiyle birlikte İGDAŞ, İtfaiye, İSKİ, AKOM, UMKE, İl Çevre Müdürlüğü ekipleri ve zabıta bölgede araştırmalarını sürdürüyor. Çevrenin sanayi bölgesi olması dolayısıyla kanalizasyona sanayi atıklarının karışma ihtimali araştırılıyor” denildi.

Tuzla’da yaşanan koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti

Tuzla’da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku nedeniyle çok sayıda kişi hastanelere akın etti. Bölgede koku sürerken, ekipler kokunun kaynağını çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tuzla’da akşam saatlerinden itibaren kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Koku nedeniyle birçok kişi hastanelere akın etti. Hastanelere akın eden vatandaşların maske taktıkları görüldü.

Koku devam ederken, ekiplerin kokunun kaynağını çözmek için çalışmaları devam ediyor.

İBB KOKUNUN SEBEBİNİ AÇIKLADI

İstanbul Büyükşehri Belediyesinden yapılan açıklamada Tuzla’daki kokunun sebebi “atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Tuzla’da yaşanan kokuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilen kokunun, ilk belirlemelere göre insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir denildi.

Akşam saatlerinde Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri süratle bölgeye sevkedildiği aktarılan açıklamada “Söz konusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir .İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır. İBB birimleri atıksu kolektörlerine kaçak kimyasal deşarjların kaynağını ve vidanjörlerle savaklama yapılıp yapılmadığını tespit için çok yönlü incelemelerini sürdürmektedir. Ayrıca kolektörlerlerden alınan numuneler İSKİ Laboratuvarlarında analiz edilmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün birimleri ile ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli inceleme ve araştırmalarına devam etmekte olup sorumlulular hakkında adli ve hukuki yollar sonuna kadar takip edilecektir” denildi.