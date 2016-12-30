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Tuzla’da işgale geçit yok

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sahil kesimindeki işgalli bir alanı daha ortadan kaldırarak kamunun kullanım alanlarını halka açtı. Marmados Sahil Sitesi’nde 23 yıldır hiçbir bedel ödenmeden kullanılan 9 bin 755 metrekare alandaki işgaller kaldırıldı ve site yönetimine 741 milyar işgaliye bedeli ödeme emri çıkarıldı.

Tuzlada işgale geçit yok

30 Aralık 2016 14:40
Tuzla’da işgale geçit yok - Tıkla İzle

1 Ocak 1993 ile 30 Aralık 2016 tarihleri arasında 10 bin 755metrekarelik işgalli alanın sadece 1.000 m2’lik kısmına işgaliye ödeyen Marmados Sahil Sitesi’nin imar planında belediye hizmet alanı, kamuya ait yollar ve kamu ortak mülkiyetinde olan 9 bin 755 metrekarelik alanı, 23 yıldır bedelsiz kullandığı ortaya çıktı. Tuzla Belediyesi, en son 4 Kasım 2016 tarihinde site yönetimine imar yollarının açılacağını, işgallerin 1 hafta içinde kaldırılmasını bildiren bir tebligat gönderdi. Tuzla Belediyesi’ne ait iş makineleri, sitede yer alan yaklaşık 11 dönümlük alanda tüm işgalleri ortadan kaldırdı ve kamunun malını, halkın kullanımına açtı. 

Site yönetimine 741 milyar işgaliye bedeli ödeme emri çıkarıldı 

Öte yandan Tuzla Belediyesi’nin işgalleri ortadan kaldırırken, 23 yıllık işgaliye bedelinin ödenmesi için Marmados Sahil Sitesi yönetimine 8 bin 732 günlük işgaliye bedeli olarak 741 milyar işgaliye harcı tahakkuk ettirdiği öğrenildi. 

‘Yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ atasözünü akıllara getirdi
Tuzla Belediyesi’nin gönderdiği tebligatının ardından geçen 2 aylık sürede de 23 yıllık alışkanlığı sürdüren site yönetimi, Tuzla Belediyesi’nin işgalleri ortadan kaldırması üzerine sosyal medyadan yaptığı yayınlarla karalama kampanyası düzenledi. Tuzla Belediyesi’nin Marmados Sahil Sitesi’nde gerçekleştirdiği yıkım önce sosyal medyada belediyeyi suçlayan paylaşımlar ile dikkat çekti, ardından belediyeden edinilen bilgiler 23 yıllık bir işgalin ortadan kaldırıldığını ortaya çıkardı. 

Site yönetiminin ise kendilerine tebligat yapılmasına rağmen konuyu sosyal medya üzerinden çarpıtmasına da, Tuzla Belediyesi’nden belgesiyle yalanlama geldi. Site yönetiminin paylaşımları ise “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” atasözünü akıllara getirdi.
 

Etiketler: Marmados Sahil Sitesi’


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