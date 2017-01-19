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Tuzla'da minibüs şoförüne sopalı saldırı

İstanbul Tuzla'da 3 kişi, minibüs şoförüne sopalarla saldırdı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tuzlada minibüs şoförüne sopalı saldırı

19 Ocak 2017 12:12
Tuzla'da minibüs şoförüne sopalı saldırı - Tıkla İzle

Olay, Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü S.S. ile şüpheli şahıslar E.A., Y.Ö. ve K.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından şahıslar ellerinde sopalarla minibüse ve S.S.'ye saldırdı. Sopalı saldırının yaşandığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Minibüsün kameralarına yansıyan görüntülerde elinde sopa olan bir adam minibüse giriyor ve tehdit edercesine şoföre doğru sopasını gösteriyor.
Olayın ardından Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda E.A., Y.Ö. ve K.Y. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, zanlıların hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi çeşitli suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.
 

Tugay Saday
 

Etiketler: tuzla


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