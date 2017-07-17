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Tuzla'da polis memurunu şehit eden zanlı tutuklandı

Tuzla'da polis memuru Battal Yıldız'ı vurarak şehit eden zanlı, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme” suçundan tutuklandı.

Tuzlada polis memurunu şehit eden zanlı tutuklandı

17 Temmuz 2017 16:10

Hırsızlarla geçtiğimiz gece yarısı yaşanan kovalamacada silahla vurulan polis memuru Battal Yıldız şehit olmuştu. Olaydan sonra emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalanan zanlı H.S. gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı ifadesi alınmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan H.S. tutuklanması talebi ile İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, H.S.'nin “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi.


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