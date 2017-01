Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısına katılım yoğun oldu. Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da genel kurula katılarak konsey üyeleri ile bir araya geldi. Tuzla Kent Konseyi, 3. dönem 3. olağan genel kurul toplantısında başkan Ergül Özdemir güven tazeledi.

Tuzla Kent Konseyi’nde ortak akıl işliyor

Tuzla Kent Konseyi Başkanı Ergül Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada ‘Ortak Akıl’ vurgusunda bulundu. Özdemir, “Tuzla Kent Konseyi, 3 meclis ve 17 çalışma grubundan oluşmaktadır. Yürütme Kurulu, meclis yönetimleri ve çalışma grubu yönetimleriyle beraber takriben 250 kişilik bir sivil toplum kuruluşuyuz. Her türlü fikir ve düşünce sahibi arkadaşlarla birlikte çalışmaktayız. Kent Konseyi, merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak akıl anlayışıyla çalışmaktadır. Yerel hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu, kent kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetim mekanizmalarını kısacası kentteki paydaşları bir araya getirerek tüm kenti kucaklayan, ortak akıl süzgecinden geçen kararların uygulamaya geçilmesi için tavsiye nitelikli olarak belediyemize ve ilgili kurumlarımıza sunan bir yapıdır. Bizim bir bütçemiz yok ama her zaman yanımızda olan yüreği güzel, ufku geniş, vizyon sahibi bir belediye başkanımız var. Başkanımız göreve geldiği günden beri Tuzlamız’a çok büyük hizmetler vermiş ve vermeye devam etmektedir. Tüm projelerimizde maddi ve manevi olarak bize destek veren Tuzla Belediye Başkanı Sayın Dr. Şadi Yazıcı ile Tuzla’da kamu kurum ve kuruluşlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlayan Tuzla Kaymakamımız Sayın Ali Rıza Çalışır beyefendiye de çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Tuzla paydasında bulunan herkes bizim için kıymetlidir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Kent Konseyi’nin aldığı tavsiye kararlarını yerel yönetim açısından avantaj olarak değerlendirdi. Bu avantajı çok iyi değerlendirdiklerini belirten Başkan Yazıcı, “Etkinliği açısından Kent Konseyi tavsiye kararı alır ama bizler vekil olduğumuza göre alınan tavsiye kararının güzelliğiyle, doğruluğuyla beraber uymak ve o tavsiye kararını elde etmek bedava bilgi gibi bir şeydir. Bizim için avantajdır ama bunu çalışkan bir öğrencinin öğretmenini zorlaması gibi düşünüp hiç kurmamak veya kurulmasına katkı sağlamamak da söz konusu olabilir. Biz ecdadın baktığı gibi; bu işe bir emanet olarak bakıyoruz. Başkan deyip yüceltmek yerine emanet edilmiş bir Tuzla’nın bu emanetini zamanı geldiğinde iyi bir noktaya getirip teslim edebilmek, onun mutluluğunu yaşayabilmek istiyoruz. Bizi daha çok zorlayan, bize daha çok soru soran, bizi daha çok iş yapmaya ve eksiklerimizi tamamlamaya yönelik, pozitif olarak bize ivme kazandıracak her türlü çalışmada hiçbir kurum, kuruluş, görüş, fikir, köken, mezhep, meşrebin ne olduğu, nereden geldiğinin önemi yoktur. Tuzla paydasında bulunan herkes bizim için kıymetlidir” şeklinde konuştu.

“En çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliktir”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, dünya genelinden Türkiye özeline indirgeyerek toplumsal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri analiz etti. Ülkemizin bu süreçte yaşadığı etkileşime dikkat çeken Başkan Yazıcı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler, ülkemizin bu gelişmelerden etkileşiminde hangi bağlamdan bakarsanız en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberliktir. Her fikrin yer aldığı, her fikrin rahatça konuşabildiği ve gerçekten bütün ön yargılarımızdan sıyrılarak ülkemiz, milletimiz ve Tuzlamız adına bir şeyler yapmak adına derdi olan insanların olduğu bir grup oluşması her zaman güzelliklerle birlikte olacaktır. Bizim coğrafyamız çok kısa sürede bir anda çok farklı kıtalarda yaşamış farklı kültürlerden oluşmuş bir coğrafya. Aynı duygu ve fikirleri taşıyan, aynı milli ve manevi değerlere sahipken 95 ortak noktada buluşmak yerine 4-5 tane farklı nedenden bir birbirimizle ayrışmak gibi çok kötü bir durum yaşamışız. Bunu da yaşatmamak için hem bireysel hem de kurumsal olarak herkese büyük yük düşüyor. Ben çağrımıza katılan, ayırt etmeden ‘Ben de varım’ diyebilen bir topluluk oluşturma gayretimizi daha iyi noktaya taşıma noktasında katılımcı olan herkese teşekkür ediyorum.”

“Bu milletin en güzel özelliği hiç işaret beklemeden birleşebilmesidir”

Tuzla Kaymakamı Ali Rıza Çalışır da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaymakam Çalışır, “Tuzla’nın özeti Türkiye’nin özetinden ibaret. Zor günlerden geçiyoruz. Binlerce yıl önce bu topraklara gelmiş, bu toprakları kendimize vatan yapmış, bu topraklarda değerlerimizi insanlığın hizmetine sunmuş, bayrağımızı dalgalandırmış, çok geniş bir tecrübesi olan bir milletiz. Dolayısıyla ufak tefek sıkıntılarımız hayatımız boyunca devamlı olmuş ama pozitif adımlar atarsanız çözümü zaten kendi kendinize üretmiş oluyorsunuz. Biraz da akılcılığın gereğidir, mecburuz da Yani birlikten beraberlikten bahsediyoruz. Bunu aklımızla akıl edemediğimiz zaman birileri sizi birleştiriyor zaten. İşte en yakın örneğini 15 Temmuz’da gördük. Yani şartlar bizi birleşmeye ittiği zaman, çözüm bizi birleşmeye ittiği zaman hiç beklemeden birleşiveriyor, bir araya geliyoruz. Dolayısıyla Tuzla bu birlik ve beraberliğini, bu bakış açısını sürdürdüğü müddetçe gelecek günler inanıyorum ki bundan çok daha güzel olacaktır” ifadelerini kullandı.