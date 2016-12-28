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Tuzlaspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle (GS Tuzla)

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Tuzlaspor’a 3-2 mağlup oldu. Tuzlaspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle (GS Tuzla)

Tuzlaspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle (GS Tuzla)

28 Aralık 2016 22:13
Tuzlaspor Galatasaray maçı foto özet - Tıkla İzle

Maçtan dakikalar

27. dakikada ceza sahası içinde bulunan Sadık’ın pasıyla penaltı noktasında kaleciyle karşı karşıya kalan Arif’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cenk’ten öndü.

29. dakikada Arif’in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Ozan’ın topu sürüp ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Cenk’ten dönen meşin yuvarlağı Chedjou uzaklaştırdı

33. dakikada Chedjou'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Yasin Öztekin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bekir’de kaldı.

39. dakikada Bruma’nın pasında altıpas sağ çaprazda topla buluşan Yasin’in şutunda kaleci Bekir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada Josue’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Chedjou'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

 

51. dakikada Kıvanç’ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Arif'in şık aşırtma vuruşunda kalecinin bakışları arasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

 

53. dakikada Arif Şahin’in pasında Tuncay'ın yatarak sağ ayağı ile yerden vuruşunda top sağ köşeden ağlara gitti. 2-1

 

58. dakikada Arif’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Ozan’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu. 3-1

 

70. dakikada Bruma'nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Linnes'in şutunda top filelerle buluştu. 3-2

Stat: 3. Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy x, İsmail Şencan xx, Volkan Narinç xx

Tuzlaspor: Bekir xx, Orkun xxx, Volkan xxx, Ferhat xx, Bülent xx, Arif xx, Sadık xx (Melik dk. 90+2 ?), Kıvanç xx (Tolunay dk. 81 x), Tuncay xxx, Doğan xxx, Ozan xxx (Nihat dk. 74 xx)

Yedekler: Muhammed, Oğuz, İbrahim, Okan
Teknik Direktör: Metin Ersan

Galatasaray: Cenk x, Cavanda x (Carole dk. 34 x), Chedjou x, Semih x, Linnes xx, De Jong x, Hamit x (Birhan dk. 61 x), Yasin x, Kerem x (Eren dk. 81 ?), Josue x, Bruma x

Yedekler: Eray, Sneijder, Hakan, Gökay

Teknik Direktör: Jan Olde Riekerink

Goller: Chedjou (dk. 45), Linnes (dk. 70) (Galatasaray), Arif (dk. 51), Tuncay (dk. 53), Ozan (dk. 58) (Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Chedjou (dk. 56), Yasin (dk. 61) (Galatasaray), Doğan (dk. 71) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Yasin, Bruma, Josue, De Jong, Linnes (Galatasaray), Doğan, Kıvanç (Tuzlaspor) 

(Mehmet Şirin Topaloğlu) 

İŞTE İKİ TAKIMIN İLK 11'İ:

Galatasaray: Cenk, Cavanda, Semih, Chedjou, Linnes, Hamit, de Jong, Yasin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan

Tuzlaspor: Bekir, Ferhat, Bülent, Volkan, Orkun, Sadık, Arif, Doğan, Tuncay, Kıvanç, Ozan

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇI GOLLERİ VE ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ.. ATV...

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Dün
12.30 24 Erzincanspor - Elazığspor
14.00 Kırklarelispor - Gaziantepspor
16.30 Sivasspor - Yeni Amasyaspor
18.30 Çaykur Rizespor - Sancaktepe Belediyespor
20.30 Beşiktaş - Boluspor

Bugün 
12.00 Darıca Gençlerbirliği - Kayserispor
14.30 İnegölspor - Kasımpaşa
16.00 Atiker Konyaspor - Gümüşhanespor
17.00 Akhisar Belediyespor - Ümraniyespor
18.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.30 Tuzlaspor - Galatasaray

Yarın (29 Aralık Perşembe)
14.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Şanlıurfaspor - Osmanlıspor
16.30 Bursaspor - Aydınspor 1923
18.00 Kızılcabölükspor - Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe - Menemen Belediyespor 

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