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Uber’e Türk rakip “YOLO” geliyor

Dünyada Uber modeli olarak bilinen mobil uygulamanın Türkiye versiyonu olarak planlan ve şehir içinde lüks segment araçlar ile şehir içi VIP taşımacılık hizmeti veren YOLO, Türk İş Dünyası Paneli’nde Çolakoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu tarafından anlatılacak.

Ubere Türk rakip “YOLO” geliyor

07 Aralık 2016 15:30

Ulaşımda En Pratik Yol O! sloganı ile yola çıkan ve diğer rakiplerine nazaran çok farklı iş modeli ve kazanç vaat eden bir mobil uygulama olan YOLO uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Dünyadaki benzerlerinden farklı kılan en önemli özellik TR’de hukuksal altyapısının sağlamlığı ve farklı kazanç modellerinin olması ile birlikte hem kullanıcılara, hem de iş ortaklarına sağladığı yeni nesil bir iş modeli ile kısa sürede yola çıkıyor.

Ulaşımdaki zorlukları keyif ve konfor ile çok uygun koşullarda sunmayı hedefleyen ekip adına konuşan YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu şunları söyledi;

“BAŞLANGIÇ NOKTAMIZ ŞEHİR İÇİ ULAŞIMIN HIZLI VE GÜVENLİ OLMASI”

“Günümüzde temel ihtiyaçlarımızdan biri olan şehir içi konforlu seyahatin hızlı, güvenli ve ucuz olarak sağlanabilmesi başlangıç noktamızdı. Bununla birlikte, kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi, sektörde hukuksal altyapının sağlamlaştırılması yeni düzende yeni normallere alışan bizler için çok önemli. İşlerimize teknolojiyi en verimli şekilde entegre etmek hem kullanıcılarımıza hem de iş ortaklarımıza yüksek kazanç sağlayacaktır.”

“YÜZDE YÜZ YERLİ YAPIM”

“YOLO yüzde yüz yerli yapım bir uygulamadır. Amaçlarımızdan biriside bu iş modelini hızlı bir şekilde ülke dışında da kullanılan bir marka yapmaktır. Kendi kurucularımızın sağladıkları desteklerin yanında, henüz başlangıç aşamasında iken Los Angeles merkezli bir yatırım şirketinden 16 milyon dolar değerleme ile bir kısım yatırım aldık.”

“Başlangıç gününde 300’ün üzerinde araç ile hizmet verecek olan YOLO ile kullanıcılar, tek tuş ile araç çağırabilecek, ulaşım ücretlerini kredi kartları ile ödeyebilecekler. Araçta unuttukları herhangi bir eşyanın güvende olduğunu bilecekler. Yılsonu hedefimizde 1000’i aşkın araçla hizmet vermek var. Bu uygulamaların yanı sıra yolcularımızı çok özel kampanyalardan da faydalandıracağız. Farklılıklarımız, ilk günden bu ayrıcalıklar ile görülecek. Kasım ayında açılan beta surumu ile İstanbul`un bazı seçkin mekânlarında yapılacak test sürüşleri ile hizmete başlayacak olan uygulama üzerinden özellikle tanıtım günlerimizde kayıt yaptıran yolcularımıza 15 Aralık - 4 Ocak tarihleri arasında ücretsiz ulaşım hakları, çeşitli promosyonlar sağlayacağız.”

GooglePlay ve AppStore dan indireceğiniz uygulama sayesinde YOLO dünyasında siz de yerinizi alın. Detaylı bilgi ve iletişim için www.yolo.com.tr adresinden YOLO’ ya ulaşabilir @yolo_turkiye Instagram adresinden de takip edebilirsiniz.
 

Etiketler: Çolakoğlu Grup, Haydar Çolakoğlu, şehir içi ulaşım, şehir içi VIP taşıma, teknoloji, uber, YOLO


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