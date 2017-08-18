Üç çocuğun boğulduğu mahalledeki feryatlar yürekleri dağlıyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gözlek kırsal Mahallesi'nde toprak su kanalının içerisine düşerek boğulan 6 yaşındaki İlyas Kaplan ve 7 yaşındaki ağabeyi Eyüp Kaplan ile aynı yaştaki kuzenleri Abdulkadir Kaplan’ın yaşadığı evlerden yükselen feryatlar yürekleri dağlıyor. İlyas ve Eyüp Kaplan’ın babası Mehmet kaplan iki gündür sinir krizleri geçirirken anne Emine Kaplan ise çocuklarının acısına dayanmaya çalışıyor. Abdulkadir Kaplan’ın annesi Rukiye Kaplan ile babası Mehmet Kaplan da çocuklarının acısını yaşıyor.

“Ahrette her iki elim yakalarında olacak”

İki çocuğu boğulan anne Emine Kaplan, sorumlulardan şikayetçi olacağını belirterek, "O kanalı kim açtıysa ben ondan şikayetçiyim. Ahrette iki elim yakalarında olacak. Benim yüreğim nasıl yandıysa onların da yüreği yansın” diyerek feryat etti.

Babayı sakinleştirmek mümkün olmadı

İki oğlunu birden kaybeden baba Mehmet Kaplan, iki gündür sinir krizleri geçirdiği için taziyeye gelen misafirleri bile karşılayamıyor. Evin bir odasında yatan acılı baba sürekli feryat edip fenalık geçiriyor. Krizler nedeniyle kendisine zarar veren acılı baba sürekli araçla hastaneye götürülüp iğne yapılarak sakinleştirilmeye çalışılıyor.

"Yetkililer gereğini yapsın"

Yaşanan olaydan kanalı açan müteahhidi sorumlu tutan mahalleler ise yetkililerin önlem almasını istedi.

Çocukların ölüme nasıl gittikleri hakkında bilgi veren mahalleliler, “Biri düşmüş, diğerleri de kurtarmak için ellerini tutunca üçü birden düşmüş ve boğulmuş. Batıklık, çamurlu ve 5-6 metre derinliğinde. İkisini köylüler çıkarttı, diğerini Şanlıurfa’dan gelen dalgıçlar çıkarttı. Üçü de boğulmuştu. Üçü de hemen hemen 10 yaşlarındaydı. Bu sulama kanalıdır. Müteahhide vermişler, müteahhit de ihaleyi bırakıp kaçtı, üstü açık kaldı. Akarsu birikti çocuklar da düşmüş. İlyas suya düşünce abisi onu çıkartmak istemiş, o da düşmüş. Onların teyzesinin oğlu da onları çıkartmak istemiş ve o da düşünce üçü de boğulmuş. Buranın böyle olduğuna bakmayın, burası tamamen suydu. Ön tarafı açtıkları için içerisinde su kalmamış. Çocukların babası felç oldu. Başka insanlar yanmasın. Neden açıp daha sonra toprak döküp kapatmadılar. Yetkililer gelip bunun bir çaresini bulsunlar, kapatsınlar” ifadelerini kullandılar.

Enver Zencirci