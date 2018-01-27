Üç ev hanımı ve bir emekli bir araya geldi tekstil atölyesi açtı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki emekli Aziz Yaşar ve Nebahat Yılmaz, Rojbin Bükün ile Ziynet Dinçer adlı ev hanımları, evde oturmak yerine bir iş kurma fikriyle yola çıktı. 5 yıl önce emekli olmadan önce sürekli iş kurma düşüncesi taşıyan Yaşar, kente dışarıdan gelen çeşitli spor dallarının ürünlerini üretimine karar verdi. Kendi öz sermayesiyle yola çıkan Yaşar, 4 yıl sonra kendisi gibi evde oturmak istemeyen üç ev hanımıyla tanıştı. Ev hanımları Yılmaz, Bükün ve Dinçer ile güçlerini birleştiren Yaşar, şimdilerde hem üretiyor hem de gençleri istihdam ediyor. Ev hanımlarının evde olan bir iki bileziğini satarak ortak oldukları 10 kişinin çalıştığı atölyeden bölge illerine avcılık, atıcılık, dağcılık gibi çeşitli spor dallarının malzemelerini gönderen Yaşar ve ortakları, işlerini geliştirip büyütüp istihdam sayılarını 50’e kadar yükseltmek istediklerini söyledi.

“Emekliler kahvesinde oturmaktansa bir şey yapma arzusuyla başladım”

İşini sevdiğini ve severek yaptığını kaydeden Yaşar, “Kamu emeklisiyim. Emekli olduktan sonra boş vakitlerimi nasıl geçirebileceğimi bütün emeklilerin aklından geçen olay o. Ben emekliler kahvesinde oturmaktansa, vaktimi o şekilde heba etmektense bir şeyler yapma arzusuyla bir ara tanıştığım üç ev hanımıyla arkadaşla, arkadaşların da girişimciliğe dair arzu ve isteklerini görünce oturup konuştuk. ‘Diyarbakır’da ne yapabiliriz kendi kapasitemizde?’düşündük, taşındık. Talep olup da arzı yapılmayan bazı tescil ürünlerini üretmeyi düşündük. Sorduk esnafa kara ve su avcılığı dediğimiz iş alanından tescil ürünlerini üretmeye başladık. Bunlar av tüfekleri kılıfları, avcı yelekleri, avcıların giydiği tescil ürünleri, balıkçılık ilgili arkadaşların kullandığı bazı olta çantaları gibi. Perakendeci arkadaşların bilgilerinden faydalanarak onları üretmeye çalıştık. Akabinde yine sporla alakalı dağcı çantaları sonra talep de gelince seyahat çantaları ürünleri üretmeye başladık. 5 yıldır bu işi yapıyorum” dedi.

“İmkan olsa kapasitemizi 50 kişiye çıkarırız”

Şuanda kendisiyle birlikte 10 kişiye istihdam sağladıklarını kaydeden Yaşar, “Şuan ben, üç bayan arkadaş ve çalışanlarımızla birlikte bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ama kapasitemizi biraz daha makine aksamlarını ve bazı olanaklara sahip olabilseydik 50 kişiye kadar istihdam edebiliriz. Eğer fiziki yapısı müsaitse emekli olan arkadaşların kahve köşelerinde, dumanlı yerlerde boş boş oturmaktansa üretime yönelik bir şeyler düşünmelerini, hayattan kopmamalarını ve üretime yönelik çabalar içerisine girmelerini tavsiye ederim” diye konuştu.

“Evdeki bir iki bileziği satarak başladık”

Tekstil atölyesinin ortaklarından ev hanımı Nebahat Yılmaz ise, “Dağcı, deniz, av sporlarına yönelik ürünler yapıyoruz. Ev hanımıydım. Çocuklar biraz büyümüştü bir arayış içerisinde buldum kendimi. Bir boşluktaydık, bir şeyler yapma fikri gelişti iki arkadaşımla beraber. Sonra biz önce iki üç tane makine elde ederek küçük küçük nevresim, çarşaf dikmeye başladık. Sonra Aziz bey ile tanıştık. Onun ürün yelpazesi bizimkinden biraz farklıydı ama çok yüreklendirdi bizi. Biz de başladık. Birlikte başladık yaklaşık bir yıldır birlikteyiz. Ev hanımları boş durmasınlar, bir şeyler yapsınlar. Çünkü herhangi bir sermayemiz bizim de yoktu. Kendi öz sermayemizle başladık. Evdeki bir iki bileziğimizi satarak, belki bir altınımızı satarak bir iki makine biraz da kumaş almaya çalıştık. Öyle başladık” ifadelerini kullandı.

Ejder Ediz Işık