Yangın, Beykoz Riva Şehit Cemil Çakır Caddesi Dilara Çıkmazı'nda bulunan üç katlı binanın ahır kısmında bu akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kavacık, Beykoz, Çavuşbaşı itfaiye gruplarının müdahalesi sonrası yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef olurken, vatandaşlar ahırda bulunan tavukları kurtardı. Bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar, "Büyükbaş hayvanlar vardı. Onlar telef oldu. Tavukları kurtardık" dedi.

Metin Başar

