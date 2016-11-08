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üç katlı bina alevlere teslim oldu

Beykoz'da üç katlı binanın en alt katındaki ahır kısmında çıkan yangın tüm binayı sardı. Yangında ahırda bulunan üç büyükbaş hayvan telef olurken, bina tamamen yandı.

üç katlı bina alevlere teslim oldu

08 Kasım 2016 22:38
Alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Beykoz Riva Şehit Cemil Çakır Caddesi Dilara Çıkmazı'nda bulunan üç katlı binanın ahır kısmında bu akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Kısa sürede alevler tüm binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kavacık, Beykoz, Çavuşbaşı itfaiye gruplarının müdahalesi sonrası yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 3 büyükbaş hayvan telef olurken, vatandaşlar ahırda bulunan tavukları kurtardı. Bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar, "Büyükbaş hayvanlar vardı. Onlar telef oldu. Tavukları kurtardık" dedi. 

Metin Başar
 

Etiketler: alev, bina


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