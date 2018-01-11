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Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu

Atatürk Havalimanı'nda uçağını kaçıran İran uyruklu Gerayely Moghadem, koltukların üzerinde ölü bulundu.

Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu

11 Ocak 2018 16:14
Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu - Tıkla İzle

Amir Gerayely Moghadem (48) isimli İran uyruklu yolcu iddiaya göre, dün alkol alınca Tahran uçağını kaçırdı. Uçağını kaçıran Moghadam, geceyi Atatürk Havalimanı'nda geçirdi. Havalimanında bekleyişi sırasına alkol almaya devam eden Mooghadem'i bugün koltuklar üzerinde hareketsiz halde gören çalışanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Moghadem’in hayatını kaybettiği belirledi. Moghadem’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Atatürk Havalimanı, iranlı yolcu, ölü bulunma

 

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