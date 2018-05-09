'Uçak rötarı mağdurları tazminat haklarını alamıyor'

Uçuş rötarları ya da iptal edilen uçuşların, trafiği yüksek havalimanlarında sıkça yaşanan bir problem olduğunu belirten Hilal Paksoy , Avrupa Birliği’nin 11.2.2004 tarihli ve (EC)261/2004sayılı Tüzüğü vebuna paralel olarak hazırlanan SHY yolcu yönetmenliği çerçevesinde, havayolu şirketlerinden alabilecek bir yolcu hakkı olduğunu ifade ederek, yolcu olarakrötarlı uçuşlarda,iptal edilen uçuşlarda, overbooking nedeniyleuçağa alınmamagibi havayolu şirketinden kaynaklanan sorunlarda,600 euroya kadar tazminat talep etme hakları bulunduğunu açıkladı.

Flightlaw yöneticilerinden Selcan Deliboyraz , bireysel başvuru yapanların tazminat haklarını alamadığını ya da hak ettiğinden çok daha azına razı geldiğini şu şekilde açıkladı: “Genellikle, havayolu şirketleri, yolcularının tazminat peşinde koşmamalarından dolayı inanılmaz rakamlarda paralar tasarruf etmektedirler. Şikâyet talebiyle kendilerine ulaşan yolculara ise tazminat ödemek yerine çok daha ucuz bilet indirimi, uçak bileti kuponu gibi küçük alternatifler sunmaktadır. Yolcular da sürecinde zorlu geçeceğini bildiklerinden kendilerine sunulan bu teklifleri kabul ederek, çok daha yüksek tazminatlar elde edebilme haklarından vazgeçiyor”.

“Bireysel başvuruda bulunan yolcular yanlış yönlendiriliyor”

Hukukçu Gökçe Güdücü yolcu haklarının çiğnendiğini ve hakkını bireysel olarak arayanların yanlış yönlendirmelerle karşılaştığını şu sözleriyle ifade etti: “Uçuş tazminatı hakkını bireysel olarak kullanmak isteyen yolcularınız karşılaşacakları birtakım zorlukları şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle, rötar ya da iptal durumunda havayolu şirketine başvurduğunuzda, şirket genellikle yaşanan bu aksaklık için özür diler, kendince haklı sebeplerini ileri sürerek bir tazminat hakkınız olmadığını ileri sürer. Veya daha nadir olarak görünse de rötar ya da iptal olduğunu kabul eder, ancak bu durumun, operasyonel sebeplerle yaşanmadığını, olağanüstü (mücbir) birtakım sebepler olduğunu iddia ederek, sorunun meydana gelmesinde kendi payı olmadığını söyler.Muhatap olduğunu kurum sektörün büyük kurumları olduğu süreç aylar, hatta yıllar sürebiliyor.Yolcuların, mahkeme sürecindeki ödemeleri yapabilecek güçleri de olmayabiliyor”.

Flightlaw yöneticisi Selcan Deliboyraz, bu konuda hukuki danışmanlık sağlayan firmalarının yolculardan ödeme almadan hizmet verdiğini belirterek, “Uçuş tazminatıtalepleri oldukça zorlayıcı ve genellikle pes ettiğiniz bir süreçtir. Flightlaw olarak tüm uçuş sorunlarında yolcularımıza vekâlet ederek, tüm işlemleri onların yerine hallediyor ve cüzi bir komisyon karşılığında dev havayolu şirketlerine karşı haklarını savunuyoruz. Bu alandaki inceliklere hakim olduğumuz için örneğin, havayolu şirketinin sizleremücbir sebep olarak sunduğu rötarların aslında motora kuş girmesinden yahut uçuş ekibinin zamanında hazır olamamasından kaynaklandığını öğrenebiliyoruz. Bu sebeple yolcuların haklarını sonuna kadar savunabiliyoruz. Tazminat talepleri yüzde 95 oranında başarıyla sonuçlanıyor. Nadiren olumsuz sonuçlanan davalar olursa da onlar için yolculardan ödeme almıyoruz. Yolcular son 3 yıla kadar gerçekleşen tüm rötarlar için tazminat talebinde bulunabiliyor. Bu yüzden yolcuların tazminat hakkından vazgeçmemelerini, sonuna kadar devam etmelerini öneriyoruz” sözleriyle yolcuları haklarını aramaya davet etti.