Diğer
Kategoriler

Uçaklar Van'a iniş yapamadı

Anadolujet ile Pegasus Havayollarının İstanbul-Van seferlerini yapan uçakları Van'daki hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a ve Elazığ'a dönerek iniş yaptı.

Uçaklar Vana iniş yapamadı

10 Aralık 2016 21:47

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkarak Van’a giden Anadolujet'e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanı üzerinde birkaç tur attıktan sonra inemeyince rotayı tekrar İstanbul’a çeviren uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inerken, yolcular ise havaalanında bekletiliyorlar.

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak ta Van'daki hava muhalefetinden dolayı iniş yapamayınca Elazığ'a inmek zorunda kaldığı belirtildi. 

Serdar Adıyaman

Etiketler: Uçaklar iniş yapamadı, van


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç