İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından kalkarak Van’a giden Anadolujet'e ait uçak, Van’a inmeye çalıştı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle Van Ferit Melen Havaalanı üzerinde birkaç tur attıktan sonra inemeyince rotayı tekrar İstanbul’a çeviren uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına inerken, yolcular ise havaalanında bekletiliyorlar.

Öte yandan İstanbul Sabiha Gökçen-Van seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak ta Van'daki hava muhalefetinden dolayı iniş yapamayınca Elazığ'a inmek zorunda kaldığı belirtildi.

Serdar Adıyaman