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Uçamayan kartala köylüler sahip çıktı

Yol kenarında uçamayan kartalı gören köylüler kartalı koruma altına alarak, tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti.

Uçamayan kartala köylüler sahip çıktı

16 Eylül 2016 12:45
Uçamayan kartala köylüler sahip çıktı - Tıkla İzle

Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı köyü yakınlarında yol kenarında uçamayan kartalı gören vatandaş kartalı yakalayıp Oltu’da Milli parklar görevlisine teslim etti. Doğa koruma ve Milli parklarda görevli Orman Muhafaza memuru Turgut Atmaca, “Paşalı köyünde bir vatandaşın kartalı yol kenarında yakalayıp Oltu sanayi sitesine getirmiş bizde gidip alıp geldik kartal uçamıyor. Kontrol ettim yaralı değil 15-20 metre uçup yere düşüyor kartal muhtemelen yorgun düşmüş olabilir veya aç ve susuz kalmış olabilir ondan dolayı uçamayabilir. Kartal tembelleşmiş. Biz Kartalı kafese koyduk Erzurum Milli parklara götürüp tedavisini yaptıktan sonrada doğal yaşamına salacağız” dedi.

DURSUN MURAT AYDIN 

Etiketler: Kartal, Turgut Atmaca


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