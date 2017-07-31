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Uçan tekmeli kavga kamerada

Düzce'de düğün konvoyunda başlayan ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdı.

Uçan tekmeli kavga kamerada

31 Temmuz 2017 10:44
Uçan tekmeli kavga kamerada - Tıkla İzle

Olay, D-100 Karayolu Abant Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğün konvoyundaki bir otomobilin başka bir otomobilin sürücüsü ile, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışama sonrası her iki tarafta otomobillerinden inerek birbirlerine tekme tokat ve sopalarla saldırdı. Amatör kamera ile kaydedilen kavga anında tekme ve yumrukların havada uçuşuyor. Bayanların da araya girmesi ile büyüdüğü görülen kavga, çevrede bulunanların araya girmesiyle yatışıyor. Kavganın yatıştırılması üzerine kavga eden sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrılıyor. 

Tuncay Türkgülü

Etiketler: düzce, kavga


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