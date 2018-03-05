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Uçurumdan gelen esrarengiz ses eceli oluyordu

Antalya’da 15 metrelik falezlerden kayalıklar arasına düşen şahıs, 6 saatlik bekleyişin ardından itfaiye tarafından kurtarıldı. Şahsın bilinmeyen bir sesin ‘gel’ dediğini ve bu yüzden falezlerden düştüğünü söylediği öğrenildi.

Uçurumdan gelen esrarengiz ses eceli oluyordu

05 Mart 2018 22:49

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi seyir terasındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Mustafa olduğu öğrenilen 55 yaşındaki adam, falezlerdeki seyir terasında yürümeye çıktı. İddialara göre uçurumdan ‘gel’ şeklinde sesler duyan şahıs, sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Çalılıkların arasından sese doğru hareket eden adam, uçurumu fark edemeyince 15 metre yükseklikten kayalıklara düştü. Şahıs uzun süre sesini duyurabilmek için bağırdı. Yaklaşık 4 saat sonra bölgeden geçen iki genç, adamın düştüğünü fark ederek polise haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halata bağlanan sedyeyle şahsı 2 saatlik bir çalışma sonunda kurtarabildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam, tedavi edilmek üzere Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  

Suat Metin

Etiketler: antalya, uçurum

 

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