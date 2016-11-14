Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Bahadır Bayrak, üç arkadaşı ile birlikte 16 F 2238 plakalı otomobille İnegöl’e bağlı Boğazova mevkiine gezmeye çıktı. Turun ardından İnegöl’e dönmek isteyen gençlerin içerisinde bulunduğu araç, Çayyaka Mahallesi mevkiindeki keskin virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, yaklaşık 100 metre yuvarlandıktan sonra ağaca çarparak ters durdu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Bahadır Bayrak ile arkadaşları Orhan Uçda (24), Burcu G. (20) ve Gizem G. (18) yaralandı. Hurdaya dönen aracın içinden çıkan gençler, bağırarak yardım istediler. Ancak dik yamaçtan seslerini duyuramayan yaralı gençler, yola çıkmak için yoğun mücadele verdiler. Güçlükle kendilerini yola atan gençlerin yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti. Yaralı 4 genç, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Salih Bakıcı