Diğer
Kategoriler

Uçurumun kenarında can pazarı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yuvarlandığı uçurumda ağaca çarparak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Uçurumun kenarında can pazarı

14 Kasım 2016 20:33
Uçurumun kenarında can pazarı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki Bahadır Bayrak, üç arkadaşı ile birlikte 16 F 2238 plakalı otomobille İnegöl’e bağlı Boğazova mevkiine gezmeye çıktı. Turun ardından İnegöl’e dönmek isteyen gençlerin içerisinde bulunduğu araç, Çayyaka Mahallesi mevkiindeki keskin virajda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, yaklaşık 100 metre yuvarlandıktan sonra ağaca çarparak ters durdu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Bahadır Bayrak ile arkadaşları Orhan Uçda (24), Burcu G. (20) ve Gizem G. (18) yaralandı. Hurdaya dönen aracın içinden çıkan gençler, bağırarak yardım istediler. Ancak dik yamaçtan seslerini duyuramayan yaralı gençler, yola çıkmak için yoğun mücadele verdiler. Güçlükle kendilerini yola atan gençlerin yardımına yoldan geçen sürücüler yetişti. Yaralı 4 genç, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, otomobil uçurum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!