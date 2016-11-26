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Üçüz nineler ikiz kaldı

Ordu’da doğdukları günden bu yana hiç ayrılmayan ve geçen hafta bir kardeşlerini kaybeden üçüz nineler, 85 yıl sonra ikiz kalmanın acısını yaşıyor.

Üçüz nineler ikiz kaldı

26 Kasım 2016 09:11
Üçüz nineler ikiz kaldı - Tıkla İzle

İkiz kalan nineler vefat eden kardeşlerinin mezarını her gün ziyaret edip dua ediyorlar.

Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı yazlık Mahallesi’nde yaşayan, sempatik tavırları ve birbirlerine bağlılıklarıyla tanınan 85 yaşındaki üçüz ninelerden Hayriye Sarı, ilik kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybetti. Hayriye Sarı'nın vefatı, kardeşleri Hacer ve Emriye Sarı başta olmak üzere tüm Orduluları yasa boğdu. Ölümünün ardından Yazlık Mahallesi Aile Kabristanlığı’na defnedilen Hayriye Sarı, dünyaya aynı anda gözlerini açtığı iki kardeşini ise geride bıraktı.

Üçüz nineler mezarlıkta bile birlikteler
Kardeşlerinin ölümü ile adeta yıkılan üçüz ninelerden Hacer ve Emriye Sarı büyük acı yaşadı. Kardeşlerini toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan iki kardeş evlerine 2 km uzaklıkta bulunan kardeşlerinin mezarını her gün ziyaret ediyor. Sabahları yola çıkan Hacer ve Emriye Sarı kimi zaman yoldan geçen araçlarla kimi zaman da yaya olarak kabristanlığa giderek üçüzleri Hayriye Sarı’nın mezarı başında gözyaşı dökerek dua ediyor. Doğdukları günden bu yana ayrılmayan üçüz nineler mezarlıkta da bir birbirlerinden ayrılmıyor. Mezarlık ziyaretinin ardından evlerine dönen Hacer ve Emriye Sarı, üçüzleri Hayriye Sarı’nın hayatta iken birlikte çektirdikleri fotoğraflara bakarak avunmaya çalışıyor.

“Birbirimize hiç kötü söz söylemedik”
Kardeşini kaybetmenin acısını yaşayan üçüzlerden Emriye Sarı, kardeşi ile hiç ayrılmadıklarını söyledi. 85 yıldır bir birlerine hiç kötü söz söylemediklerini ifade eden Sarı, “85 yıldır hiç ayrılmadık birbirimizden. Hiçbir zaman birbirimize ağır söz söylemedik. Biz her gittiğimiz yere birlikte gidip geldik. Her gün mezarına gidip geliyorum orada dua okuyorum. Her sabah birbirimize sarılırdık, yatakta birlikte, gezerken birlikteydik. Ben şimdi nasıl yapayım bunları tek başıma” diyerek ağıt yaktı.
Her gün kabir ziyaretine gittiklerini, yaşlı oldukları için mezarlığa gidip gelirken çok zorluk çektiklerini aktaran üçüz ninelerden biri olan Hacer Sarı ise, “Kardeşimizle hiç ayrılmamıştık. Şimdi de hiç yalnız bırakmıyoruz. Mezarlık uzak. Biz de yaşlıyız, zorla gidip gelmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Her gün ağlıyorlar”
Üçüz ninelerin bakımını ise yeğenleri Emine Sarı üstlendi. Kardeşleri öldüğü günden bu yana iki kardeşin, üçüzleri Hayriye Sarı’nın arkasından çok ağladığını vurgulayan Emine Sarı, “Teyzem öldüğü günden bu yana 5 gündür her an ağlıyorlar. Kolay kolay sakinleştiremiyoruz. Her gün gittiler, hala da her gün gitmek istiyorlar” şeklinde konuştu.  

Doğan Arzık - Ahmet Altay

Etiketler: ordu, Üçüz nineler


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