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Üçüzlerden Mustafa, 5’inci kattan düşerek öldü

Elazığ’da 2 yaşındaki üçüz kardeşlerden Mustafa Yıldırım, 5'inci kattaki evlerinin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Üçüzlerden Mustafa, 5inci kattan düşerek öldü

18 Ağustos 2017 11:47

Olay, bu sabah saat 09.15 sıralarında merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak’ta 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Apartmanın 5. katındaki dairede ikamet eden Derya ve Mehmet Yıldırım çiftinin 2 yaşındaki üçüz çocuklarından Mustafa Yıldırım, kardeşleri ile televizyon izlerken balkona gitti. Balkonun duvarını aşan 2 yaşındaki çocuk 5 kat aşağı beton zemine düştü. Ailesinin ve çevredekilerin durumu fark etmesiyle çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan üçüzlerden Mustafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, poliste olay yerinde inceleme yaptı. 

Kamil Can Kılıç
 


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