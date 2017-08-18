Üçüzlerden Mustafa, 5’inci kattan düşerek öldü

Olay, bu sabah saat 09.15 sıralarında merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak’ta 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Apartmanın 5. katındaki dairede ikamet eden Derya ve Mehmet Yıldırım çiftinin 2 yaşındaki üçüz çocuklarından Mustafa Yıldırım, kardeşleri ile televizyon izlerken balkona gitti. Balkonun duvarını aşan 2 yaşındaki çocuk 5 kat aşağı beton zemine düştü. Ailesinin ve çevredekilerin durumu fark etmesiyle çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan üçüzlerden Mustafa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, poliste olay yerinde inceleme yaptı.

Kamil Can Kılıç

