UEFA Avrupa Ligi maçları canlı izle Trt 1, İdman Tv,Az Tv

Avrupa Ligi'nde son 32 turu mücadelesinde Real Sociedad-Salzburg, Nice-Lokomotiv Moskova, Steaua Bükreş-Lazio, Lyon-Villarreal, Celtic-Zenit, Kopenhag-Atletico Madrid, Marsilya-Braga, Ludogorets-Milan, Spartak Moskova-Athletic Bilbao, Dortmund-Atalanta, Partizan-Plzen, Napoli-RB Leipzig ve AEK-Dinamo Kiev takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise bu maçlar ile ilgili canlı yayın izleme bilgilerini araştırıyor. İşte mücadeleler ile ilgili canlı izleme bilgileri...

UEFA MAÇLARINI CANLI YAYINLAYAN KANALLAR!

20:50 Borussia Dortmund - Atalanta TRT 1

21.00 Spartak Moskova-Athletic Bilbao İdman Tv

23.05 Lyon - Villarreal İdman Tv

UEFA Avrupa Ligi Canlı Skor

FC Astana1-3 Sporting Lisbon

Real Sociedad0-1 RB Salzburg

Östersunds FK0-2 Arsenal

B. Dortmund1-0 Atalanta

Ludogorets 0-0 Milan

Spartak Moscow0-1 Athletic Bilbao

Nice2-0 Lokomotiv Moscow

Marseille1-0 Sporting Braga

UEFA MAÇLARINI CANLI YAYINLAYAN DİĞER YABANCI KANALLAR!

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.