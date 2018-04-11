UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşı heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı yarın oynanacak rövanş müsabakaları ile yaşanacak. Oynanacak 4 karşılaşma da TSİ 22.05'te başlayacak. Arsenal, evinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Rusya'da CSKA Moskova ile mücadele edecek. Bu turun dikkat çeken eşleşmesinde Leipzig, 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında deplasmanda Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

22.05 CSKA Moskova - Arsenal: 1-4

22.05 Sporting Lizbon - Atletico Madrid: 0-2

22.05 Salzburg - Lazio: 2-4

22.05 Olympique Marsilya - Leipzig: 0-1