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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanşı heyecanı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Liginde çeyrek final rövanşı heyecanı

11 Nisan 2018 13:14

UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final heyecanı yarın oynanacak rövanş müsabakaları ile yaşanacak. Oynanacak 4 karşılaşma da TSİ 22.05'te başlayacak. Arsenal, evinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında Rusya'da CSKA Moskova ile mücadele edecek. Bu turun dikkat çeken eşleşmesinde Leipzig, 1-0 kazandığı müsabakanın rövanşında deplasmanda Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek. 

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların sonuçları ise şöyle:

22.05 CSKA Moskova - Arsenal: 1-4 

22.05 Sporting Lizbon - Atletico Madrid: 0-2 

22.05 Salzburg - Lazio: 2-4 

22.05 Olympique Marsilya - Leipzig: 0-1  

 

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