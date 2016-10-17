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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yarın ve 19 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Liginde 3. hafta heyecanı başlıyor

17 Ekim 2016 14:04

Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş B Grubu’ndaki 3. mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45’te İtalya’nın Napoli takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İki maçta 2 puan alan ve grupta ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, lider Napoli karşısında 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapacak. Ayrıca FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bayer Leverkusen ile Tottenham arasında oynanacak maçı yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın programı şöyle:

18 Ekim Salı

E Grubu

21.45 CSKA Moskova - Monaco

21.45 Bayer Leverkusen - Tottenham

F Grubu

21.45 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund

21.45 Real Madrid - Legia Varşova

G Grubu

21.45 Leicester City - Kopenhag

21.45 Club Brugge - Porto

H Grubu

21.45 Dinamo Zagreb - Sevilla

21.45 Olympique Lyon - Juventus

19 Ekim Çarşamba

A Grubu:

21.45 Arsenal - Ludogorets

21.45 Paris Saint-Germain - Basel

B Grubu

21.45 Napoli - Beşiktaş

21.45 Dinamo Kiev - Benfica

C Grubu

21.45 Celtic - Borussia Mönchengladbach

21.45 Barcelona - Manchester City

D Grubu

21.45 Rostov - Atletico Madrid

21.45 Bayern Münih – PSV

Etiketler: UEFA Şampiyonlar Ligi


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