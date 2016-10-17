Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş B Grubu’ndaki 3. mücadelesinde 19 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45’te İtalya’nın Napoli takımı ile deplasmanda karşılaşacak. İki maçta 2 puan alan ve grupta ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılar, lider Napoli karşısında 3 puanla tanışmanın hesaplarını yapacak. Ayrıca FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bayer Leverkusen ile Tottenham arasında oynanacak maçı yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın programı şöyle:
18 Ekim Salı
E Grubu
21.45 CSKA Moskova - Monaco
21.45 Bayer Leverkusen - Tottenham
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F Grubu
21.45 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund
21.45 Real Madrid - Legia Varşova
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G Grubu
21.45 Leicester City - Kopenhag
21.45 Club Brugge - Porto
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H Grubu
21.45 Dinamo Zagreb - Sevilla
21.45 Olympique Lyon - Juventus
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19 Ekim Çarşamba
A Grubu:
21.45 Arsenal - Ludogorets
21.45 Paris Saint-Germain - Basel
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B Grubu
21.45 Napoli - Beşiktaş
21.45 Dinamo Kiev - Benfica
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C Grubu
21.45 Celtic - Borussia Mönchengladbach
21.45 Barcelona - Manchester City
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D Grubu
21.45 Rostov - Atletico Madrid
21.45 Bayern Münih – PSV