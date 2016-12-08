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UEFA'dan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçına soruşturma

UEFA, Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşananlar için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

UEFAdan Dinamo Kiev - Beşiktaş maçına soruşturma

08 Aralık 2016 15:01

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Ukrayna'da oynanan Dinamo Kiev - Beşiktaş mücadelesi için soruşturma başlatıldı. 6 Aralık Salı günü oynanan ve siyah-beyazlı takımın 6-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle UEFA disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.
UEFA'nın açıklamasında Dinamo Kiev'in, taraftarın neden olduğu olaylar, meşale yakılması, merdiven boşluklarının ihlali ve organizasyondaki yetersizlikler nedeniyle; Beşiktaş'ın ise, taraftarın neden olduğu olaylar ve meşale yakılması nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi. Davanın 2 Şubat 2017'de yapılacak toplantıda görüşüleceği ifade edildi.
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı öncesi iki takım taraftarları arasında kavga çıkmış, çok sayıda taraftar yaralanmıştı. Tribünde ise iki takım arasında yaşanan olaylarda koltuklar havalarda uçuşmuştu. 


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