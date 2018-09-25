Ufak Tefek Cinayetler CANLI İZLE: Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm CANLI İZLE (STAR TV, Puhu, YouTube İZLE!) 25 Eylül 2018

Ufak Tefek Cinayetler CANLI İZLE! Ufak Tefek Cinayetler hayranlarının heyecanlı bekleyişleri sona erdi. STAR TV'de Salı akşamlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon 34. bölümü ile ekranlarda .2 sezona bomba gibi başlayan Ufak Tefek Cinayetler nefesleri kesti. Nefesler tutuldu herkes Ufak Tefek Cinayetler'in 34. bölümünde neler olacağını merak etmeye başladı. Tehlikeli dörtlünün yeni sezonda plandıkları ve yapacakları merakla beklenmeye başlandı. Sarmaşık'ta her şey tersine döndü. Merve Oya karşısında gücünü kaybetti. Oya'dan Merve'nin evini alacak olan Kerim'i neler bekliyor? Kerim Adil Sağlam'ın teklifi karşısında ne yapacağını bilemeyen Merve kararını hangi yönde kullanacak. Akasak olmayı bırakıp sağlam olmayı tercih edersin o zaman tahtına yerleşeceksin diyen Kerim'de Merve ne cevap verecek? Merve'nin yeni planı ne olavak? Merve tahtı mı seçecek yoksa duygularıyla mı hareket edecek? Heyecan dolu gecede neler yaşanacak?Merve Oya'nın doğan bebeğine neler yapacak? Oya'nın tehlikeli doğumu başarılı şekilde gerçekleşti. Oya'ya karşı kinini saklamayan Merve'nin Oya'ya ve bebeğine neler yapacağı merak konusu oldu. Ufak Tefek Cinayetler'i nasıl canlı izleyebilirim. Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümde neler olacak? STAR TV, Puhu, YouTube İZLE!) İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon 34. bölüm hakkında tüm merak edilenler...

UFAK TEFEK CİNAYETLER FRAGMAN VİDEOSU İZLE

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık'ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor! Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor. Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

MERVE'NİN BEBEK ÜZÜNTÜSÜ

Serhan'dan olan bebeğin doğumunu başarıyla gerçekleştiren Oya, Merve tarafından fark ediliyor. Oya'ya karşı duyduğu kin ve nefret kat kat artan Merve, yeni planlar için harekete geçmeye hazırlanmaktadır.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON OYUNCULARI

OYA (Gökçe Bahadır) kimdir?

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Akademi'de okurken bir yandan da Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Okuldan mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

2001 yılında “Tatlı Hayat”, 2002 yılında “Beşik Kertmesi”, 2003 yılında “Mühürlü Güller” gibi dönemin başarılı dizilerinde bölüm oyunculuğu yaptı. 2003-2005 yılları arasında “Hayat Bilgisi” dizisinde “Törpü” karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı.

MERVE (Aslıhan Gürbüz) kimdir?

Aslıhan Gürbüz kimdir, Aslıhan Gürbüz, 16 Şubat 1983 tarihinde Çanakkale‘de doğmuştur. Babası Eskişehir Seyitgazi'lidir. 5 yaşında babasının işi nedeniyle, İstanbul‘dan, Bursa İnegöl‘e taşınmışlar. İnegöl'de ikamet eden babası Turgut Gürbüz vefat etti. Bursa'nın İnegöl İlçesinde Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunda okudu. Meslek lisesinde Bilgisayarlı Muhasebe okuduktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Son sınıfta okurken bir trafik kazası geçirdi, beş ay yatalak yaşadı.

Senaryosu Meral Okay tarafından yazılan Kanal D ekranlarında 2009 yılında yayınlanan, yapımcılığını Timur Savcı‘nın üstlendiği, yönetmenliğini Ulaş İnaç‘ın yaptığı ve “Bir Bulut Olsam” dizisinde, başrollerinde Engin Akyürek, Melisa Sözen, Engin Altan Düzyatan, ve Meral Okay ile birlikte Aslıhan Gürbüz de rol aldı.

2010 yılından 2012 yılına kadar atv'de yayınlanan Türk sit-com “Yahşi Cazibe” dizisinde Azerbaycanlı karakter Cazibe'yi canlandırdı. Senarist ekibinin başında Gani Müjde, oyuncular ise Hakan Yılmaz, Aslıhan Gürbüz, Bekir Aksoy, Sezai Aydın, Gökçe Özyol gibi oyuncular idi.

14 Ocak 2014 tarihinde Kanal D Ekranlarında gösterime giren “Zeytin Tepesi” dizisinde başrol oyuncusu olarak Aslıhan Gürbüz oynuyor. Diğer rollerde Tayanç Ayaydın, Atilla Saral, Zerrin Sümer, Haldun Boysan, Salih Bademci, Ayça Varlıer, Hakan Karahan gibi sanatçılar var. Zeytin tepesi'nin yapımcılığını MF Yapım Faruk Bayhan ve Faruk Aksoy üstlendi.

PELİN (Bade İşçil) kimdir?

Bade İşçil, 8 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi zamanında Bulgaristan ve Romanya taraflarından göç edip İstanbul'a gelmiş. 1999 da anne babası boşanmış. Annesi Kadriye Hanım'la abisi Nişantaşı'nda oturuyorlar. Cenevre Maratonu'nda 1600 kişi içinden 146'ncı oldu.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümünden mezun oldu. Barış Manço‘nun cenazesinde Mahsun Kırmızıgül‘ün onu fark etmesiyle neredeyse beş yıllık bir ilişki de başlamış oldu.

Ekrana profesyonel olarak çıkışı Star'da yayınlanan Evlere Şenlik isimli programı sunarak oldu. Oyunculuğa geçişi ise yönetmen Andaç Haznedaroğlu sayesinde oldu, İlk dizisi “Gülpare” dizisidir. İpek Bilgin ve Ümit Çırak'dan oyunculuk dersleri aldı.

2007 yılında Cine5 kanalında yayınlanan “Metropol Cafe” isimli komedi dizisinde rol aldı.

2009-2011 yılları arasında Ay Yapım'ın “Ezel” dizisinde Şebnem Sertuna karakterini canlandırdı. Ezel bittikten sonra “Kuzey Güney” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Moda ve Tasarım eğitimi alan Bade İşçil, ilerde tek amacının kendi adını taşıyan bir modaevi açıp, haute-couture elbiseler tasarlamak olduğunu söylüyor.

Uzun ve hızlı yürüyüşler yapan Bade İşçil, 2010 yılında “Becel” yağlarının marka yüzü oldu, reklamlarında oynadı.

Bade İşçil, 31 Mayıs 2013 tarihinde işadamı Malkoç Sualp ile evlendi.

ARZU (Tülin Özen) kimdir?

Tülin Özen, 24 Aralık 1980 tarihinde İskenderun'da doğmuştur. Aslen Artvinlidir. Annesi ve babası mühendistir. Bir kız kardeşi vardır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lisedeyken fiziği ve kimyası iyi olduğu için İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik mühendisliğini gitmiş. 3.sınıftayken Yeditepe Üniversitesi'nin konservatuar sınavlarına girmiş ve kazanmış ailesine kazandığını söyleyip okulunu 3. sınıfta bırakmış ve Yeditepe Üniversitesi'nde eğitimine devam etmiştir. Okurken devlet tiyatrosunda oyunlarda oynamaya başladı.

2004 yılında Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği “Meleğin Düşüşü” adlı sinema filminde oynadı. Bol ödül alan bu filmde Tülin Özen de En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.

2013 yılında “Aldırma Gönül” adlı dizide oynadı. Yine aynı yıl “Mavi Dalga” adlı sinema filminde Ayris Alptekin, Onur Saylak, Barış Hacıhan, Hazal Kaya ile birlikte oynamıştır.

Tülin Özen, 2014 yılında Yönetmenliği ve senaryosu Cem Yılmaz'a ait olan “Pek Yakında” sinema filminde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Hare Sürel, Ayşen Gruda ve Ülkü Duru gibi oyuncularla birlikte oynadı.

SERHAN (Mert Fırat) kimdir?

Ankara'da, 10 Ocak 1981 yılında dünyaya gelen Mert Fırat, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. Çok yönlü olmasıyla dikkatleri üstüne çeken ve birçok sinema, tiyatro ve dizide rol almasının yanında senarist olması yönlüyle de oldukça başarılı bir oyuncudur. Mert Fırat, eğitimi boyunca Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Suç ve Ceza (2001-2004), Şeyh Bedrettin (2002-2003), Palyaço Prens (2003-2004), Atları Da Vururlar (2004-2005) gibi toplam 22 oyunda sahne almıştır.

Televizyon dizilerinde karizmasıyla boy gösteren oyuncu Bizim Evin Halleri adlı diziyle de izleyenlerin beğenisini kazanmıştır. En çok yükselişini ise Yersiz Yurtsuz dizisindeki Hüseyin karakteriyle yapmıştır.

Binbir Gece adlı diziyle başarılı performans gösteren oyuncu, Kapalı Çarşı dizisinde yüksek performans göstererek, dikkatleri üzerine çekmiştir.