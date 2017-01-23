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Ufka yolculuk gönüllüleri, ‘Kuran ile bir saat baş başa’ programı düzenledi

5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması kapsamında, Ufka yolculuk gönüllüleri tarafından 35 ilde ve 62 ilçede ‘Kur'an ile bir saat baş başa’ programı düzenlendiği açıklandı.

Ufka yolculuk gönüllüleri, Kuran ile bir saat baş başa programı düzenledi

23 Ocak 2017 16:12

Organizasyon yetkililerinden yapılan açıklamaya göre ‘Yola çıkmak isteyene, yol açık’ teması ve ‘1 milyon katılım’ hedefiyle Kur’an-ı Kerim meali konulu düzenlenen ‘5'inci Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’ kapsamında cumartesi günü saat 13.30 ile 14.30 saatleri arasında 35 ilde ve 62 ilçede belirlenen camilerde aynı anda ‘Kur'an ile bir saat baş başa’ programları gerçekleştirildi.
Yarışma sınavı 26 Mart’ta
Açıklamada, “Bay, bayan, genç, yaşlı ayırt edilmeksizin 7'den 70'e camilere akın eden vatandaşlar, Kur'an'ın anlamıyla buluştu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlayan programlarda, konuşmalar, ilahiler ve ikramların yer aldığı etkinlikler gerçekleştirildi. Program öncesi ve sonrasında ise; Türkiye'nin en büyük sivil yarışmalarından olma özelliğini taşıyan Ufka Yolculuk 5'inci Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurmak isteyenler bu imkandan faydalandı. Yarışmanın sınavları A, B, C, D, E, F ve G kategorileri için 26 Mart 2017’de, dünya genelinden çevrimiçi İngilizce düzenlenecek H kategorisi için ise 2 Nisan 2017’de gerçekleşecek. www.ufkayolculuk.com internet sitesinden müracaat edilen yarışmada dereceye girenler, Umre ödülleri, dost ülkelere yolculuk ödülleri ve para ödülleriyle buluşacak” ifadeleri kullanıldı.
 


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