Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Bölümü 1.Sınıf Öğrencisi Şükrü Arda Erol (20) saat 17.50’de çıktığı evinin çatısında parlayan bir cisim gördü. Önce gördüğü ışığı UFO zanneden üniversite öğrencisi telefonundaki internete girdiğinde ışık huzmesinin aslında içerisinde taşıdığı 6 mürettebat ve yaklaşık 450 ton ağırlığı ile yaklaşık 430 km dünya yörüngesinden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu anladı.

Dünyaya “en yakın" olacağı bu anlarda saatte ortalama 28 bin kilometre gibi bir hızla giden Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) çıplak gözle Bergama’dan da izlendi.

Uluslararası Uzay İstasyonu dünya üzerinde günde 15.5 tur atıyor ve her seferinde ülkemizden de geçiş yapıyor. Fakat bu geçişler zamanlama, bakış açısı, yön, uzaklık, ışık kirliliği, bulutlar gibi nedenlerle görülemiyor.

Sertan Ergit