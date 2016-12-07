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Ufuk Sarıca: Grupta birinci ya da ikinci olmak istiyoruz

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, grupta birinci yada ikinci olmak istediklerini söyledi.

Ufuk Sarıca: Grupta birinci ya da ikinci olmak istiyoruz

07 Aralık 2016 23:03

FIBA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, evinde karşılaştığı Proximus Spirou Charleroi 68-66 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından her iki takımın başantrenörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sarıca: ”Grupta birinci ya da ikinci olmak istiyoruz”

Oynanan oyundan memnun olmadığını fakat aldıkları sonuç için mutlu olduğunu söyleyen Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sadece sonuç için mutlu olabileceğimiz bir maç oynadık. Grupta birinci ya da ikinci olmak istiyoruz. Bu yüzden bu maçı kazanmak önemliydi. Rakibimiz oyunda kazanabilecek noktaya da geldi. Fakat özellikle maçın son bölümünde şans bizden yanaydı. Çok kötü bir yüzdeyle hücum ettik. Öyle yerlerde atış kaçırıyoruz ki ritimimizin düşmesine sebep oluyor. Peşinden de yediğimiz sayılar bizi oyundan düşürdü. Oyundaki yüzdelerimiz ve maç içindeki ritim kaybı bizleri düşündürüyor. Antrenmanlarda yaptıklarımızı bugün maça yansıtamadık. Bunlar üzerinde çalışacağız" diye konuştu.

Siyah-beyazlı basketbolcu Erkan Veyseloğlu ise, "Bugün kötü oynasak da bir şekilde kazanmayı bildik. Ama oyunun çok tatmin edici olduğunu söyleyemem. Umarım sezon başındaki enerjik halimize geri döneriz" ifadelerini kullandı.

BASTİANİNİ:"MÜCADELECİ BİR MAÇ OLDU"

İki takımın da çok enerji harcadığını ifade eden Proximus Spirou Başantrenörü Bastianini de, "Biz de onlar da çok enerji harcadı. Mücadeleci bir maç oldu. Geriye düştük ama mücadeleyi bırakmadık. Önümüzdeki maçlarda birkaç galibiyet almaya bakacağız" dedi.

Etiketler: Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca


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