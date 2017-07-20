Uğur Işılak hayranlarıyla buluştu

Nevşehir’in il oluşunun 63. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diriliş Meydanı’nda sanatçı Uğur Işılak konser verdi. Işılak, "Herşey Türkiye İçin", "Dombıra" ve diğer sevilen şarkılarını seslendirdi. Kısa bir de konuşma yapan Işılak, Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duruşuyla destan yazdığını söyledi.

Uğur Işılak “Dombıra” şarkısını söylediği esnada konsere gelen küçük bir çocuğun da şarkıya eşlik ettiği görüldü. Çocuk şarkıya eşlik ederken adeta kendinden geçti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan sanatçıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş çiçek takdim etti.

Coşkun Sağlamdin