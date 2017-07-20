Diğer
Kategoriler

Uğur Işılak hayranlarıyla buluştu

Nevşehir’in il oluşunun 63. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Uğur Işılak konser verdi.

Uğur Işılak hayranlarıyla buluştu

20 Temmuz 2017 23:36

Nevşehir’in il oluşunun 63. yılı etkinlikleri çerçevesinde Diriliş Meydanı’nda sanatçı Uğur Işılak konser verdi. Işılak, "Herşey Türkiye İçin", "Dombıra" ve diğer sevilen şarkılarını seslendirdi. Kısa bir de konuşma yapan Işılak, Türk milletinin 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı dik duruşuyla destan yazdığını söyledi.

Uğur Işılak “Dombıra” şarkısını söylediği esnada konsere gelen küçük bir çocuğun da şarkıya eşlik ettiği görüldü. Çocuk şarkıya eşlik ederken adeta kendinden geçti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan sanatçıya Nevşehir Valisi İlhami Aktaş çiçek takdim etti.

Coşkun Sağlamdin 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!