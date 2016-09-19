Uğur Okulları Konyaaltı ve Muratpaşa Kampüsü’nde 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı törenle başladı. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara eğitim verilen Konyaaltı ve okul öncesinden lise sona uzanan kademeleriyle Muratpaşa Kampüsü, ilk gün heyecanı yaşandı. Her iki kampüste düzenlenen törene öğrenci velileri de büyük ilgi gösterdi. Veliler ve öğretmenler öğrencileriyle sık sık öz çekim yaptı.

Konyaaltı Kampüsü açılış töreninde konuşan Uğur Okulları Rehberlik Koordinatörü Nazik Kösegil, Uğur Okulları’nın Antalya’da iki önemli kampüsü ile eğitim vermeye başladığını aktararak, 2016-2017 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmesini diledi.

"En gelişmiş okullardaki eğitimle aynı eğitim"

Kösegil, açılışa katılamayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel’in mesajını öğrenci ve velilerle paylaştı. Mesajda, “Önemli bir toplantı için ABD’de bulunuyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Yeni eğitim ve öğretim yılımızın hepimize hayırlı olsun. 48 yıl önce eğitim öğretim hayatına başlayan dünyanın sayılı eğitim kurumlarından birisiyiz. Kuruluşumuzdan bu yana dünya çok değişti, bizler de çok değiştik ve çok geliştik. Ama bir ilke ve hedefimiz hiç değişmedi. O da cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ve ona ulaşma hedefimizdir. Bu hedef bugün olduğu gibi yarın da değişmeyecektir. Değişmemelidir. Gece gündüz durmadan daha iyi bir eğitim daha iyi nasıl olabilir diye bir arayışın içindeyiz hep. Umutlu, pırıltılı gözler bizden daha iyi bir eğitim bekliyor. Kurumlarınızda çocuklarınıza verdiğimiz eğitim öğretimin dünyanın en gelişmiş okullarındaki eğitimden eksik değil fazladır. Dünyada fabrikasyon eğitimden kişiselleştirilmiş eğitime geçme konusunda öncülük ediyoruz” ifadelerini yer verildi.

"Eğitimde kalite ön planda"

Uğur Okulları Konyaaltı Kampüs Müdürü Şakir Uluçay ise, Uğur Okulları’nın 48 yıllık bir geçmiş ve deneyimle Antalya’da eğitim öğretim hayatına başladığını belirterek, “Bin öğrencilik kapasitemiz var ama şu anda yarıya yakını doldu. Uğur Okulları çok tecrübeli bir akademik kadro ile yeni döneme başladı. Bizim okulumuzda belirli kriterler var. Biz eğitim kalitemizi öğrencilere sunacak vizyoner eğitmenlerle yola çıktık ve hedefimiz öğrenciyi başarılı bir geleceğe ve sınavlara hazırlamak olacak. Uğur Okulları Antalya’da eğitim çıtasını yükseltecek. Eğitimde kaliteyi önemseyen bir kurumuz. Bir sınav gerçeğimiz var. Çocuklarımızı akademik eğitimin yanında sosyal ve fiziksel aktivitelerini de ön planda tutmayı hedefliyoruz” dedi.

Öte yandan, Uğur Okulları’nın Muratpaşa Kampüsü de; ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi ve fen lisesi olmak üzere 500’e yakın öğrencisiyle yeni eğitim öğretim yılına başladı.

