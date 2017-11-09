Ukrayna Büyükelçisi Sybina Mevlana’yı örnek aldı

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha’nın katılımıyla, Samsun’da Karadeniz Ukraynalılar Derneği açıldı. Açılışta konuşma yapan Büyükelçi Andrii Sybiha, Hazreti Mevlana’nın sözlerinden örnekler vererek, “Türkçedeki seviyem henüz iyi olmadığından Türkçe konuşmayacağım. Ancak Hz. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin dediği gibi, aynı dili konuşmuyor olabiliriz ancak aynı duyguları kalben paylaştığımız için bir şekilde anlaşabiliriz” diye konuştu.

Büyükelçi Sybiha’nın Hazreti Mevlana’dan örnek vermesi salonda büyük bir alkışla karşılandı.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında konuşmasını sürdüren Sybiha, “Karadeniz’de ilk kez bir Ukrayna Derneği kuruluyor. Aynı şekilde bu iki ülke arasında bir köprü özelliği taşıyacaktır. Bugün buraya ailemle birlikte geldim ve kendimi yabancı gibi hissetmedim. Bugün salonda çocuk kahkahaları duymak çok güzel bir şey. Bu demek oluyor ki, nesillerimiz bir birlerine daha yakın olacaklar ve çok güzel bir gelecek kurabilecekler. Öncelikle bu bağlamda derneğimizin seçtiği sembole de dikkatinizi çekmeyi istiyorum. Görüldüğü gibi amblemi 2 bayraktan oluşuyor. Bu da biz iç içe olup bu şekilde gelişip birbirimizin yararına çalışmaya devam edeceğimizin göstergesidir. İki ülkenin nüfusunu topladığımızda 120 milyonlara tekamül ediyor. Türklerin bir atasözü vardır. Dost seninle sevinici paylaştığında o sevinç çoğalıyor ama bir acıyı paylaştığı zaman o acı azalır diye. Özellikle bugün bizlerle beraber bu sevinci paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler çok iyi şekilde gelişmeye devam ediyor. Bunun temelinde Cumhurbaşkanlarımızın yakın diyaloğu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artması yatmaktadır. Geçen yıl Ukrayna’dan Türkiye’ye bir çok turist gelmişti. Bu yıl Türkiye’ye Ukrayna’dan gelen turist sayısında yüzde 23’lük bir artış yaşandı ve bu yıl Türkiye’ye 1 milyon 120 turist geldi. Bu rakamlar daha da artmaya devam edecek” diye konuştu.

Ayrıca Büyükelçi Sybiha, ilerleyen dönemlerde Samsun’da bir fahri konsolosluk kurulması konusunda düşünceleri olduğunu sözlerine ekledi. Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Turan Çakır ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen de katıldı.

Şahin Binici

