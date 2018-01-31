Ulaş Tuna Astepe kimdir? |Sen Anlat Karadeniz Tahir kimdir?

Ulaş Tuna Astepe

Ulaş Tuna Astepe 1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya geldi. Lise eğitimini İstanbul Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. Daha önce Analar ve Anneler'de Mustafa karakterini canlandırdı.

Dizideki karakteri: Namı diğer Deli Tahir. 29 yaşında. Mert, hırçın, deli fişek, sabırsız bir Karadeniz delikanlısı. Ailenin sahip olduğu kum gemilerinde çalışıyor, şirket işlerinden hoşlanmıyor, Karadeniz'i, denizde olmayı çok seviyor. Kanı deli akıyor ama yüreği merhamet dolu. Kafası çok çalışıyor ama sağduyudan sınıfta kalır, öyle fevri, öyle inat, duygularıyla yaşıyor. Vicdanlı, sahiplenici, korumacı ama ayarsız. Bir de sivri dilli ve azıcık hödük. Acayip başına buyruk. Ailesine laf söyletmez ama gereğinde onlarla da savaşır. Haksızlığa tahammül edemez, öfkelendi mi gözü kimseyi görmez. Çok kolay yakar yıkar, destursuz laf söylenmesi tavsiye edilmez.