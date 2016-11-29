Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan başkent Bakü'deki temasları kapsamında ilk olarak Trans Avrasya Süper Bilgi Otoyolu Projesi (TASIM) toplantısına katıldı. TASIM Projesi ile ilgili toplantıdan bulunmaktan memnun olduğunu vurgulayan Bakan Ahmet Arslan, “5 ülkenin lider telekomünikasyon bu proje için bir araya geldiler. Avrupa ve Asya arasında en kısa, iletişim anlamında en hızlı ve kaliteli rota elde edilmiş olacak. Buna Rusya’nın kuzey rotasının da dahil olmasıyla 15 000 km üzerinde bir hattan bahseder hale geldik. Sadece ortaklar değil orta Asya ülkeleri içinde bilgi, iletişim anlamında ciddi fırsatlar sunacak bu projenin içinde yer almaktan özellikle memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. TASIM bilge erişim imkanları açısından var olan mevcut uçurumları kapatacak, bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Türk Telekom’un daha önce benzer projelerden elde etmiş olduğu tecrübe var. TASIM’in en kısa zamanda hayata geçirmeyi sağlamak üzere her türlü platformda sizlerle Türk Telekom’un çalışmalarını paylaşmak arzusundayız. Bu konu da daha hızlı yol almak adına, her ülkeye çalışma gurubundan özellikle belirleyerek vere biliriz ve çok daha çalışa bilir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Arslan daha sonra Türkiye'nin de çok sayıda firmayla yer aldığı “Bakutel 2016” 22. Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri Fuarı'nı gezdi. Fuarda ülkelerin stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, “Bugün Azerbaycan’da çok güzel bir organizasyonu ziyaret ettik. Azerbaycan’ı tebrik ediyoruz. Ben 2006’dan beri Azerbaycan’ın düzenlediği bu tip etkinliklerde bulunuyorum. Özellikle o günden bugüne Azerbaycan’ın ve kuruluşlarının aldığı mesafe bizi memnun ediyor. Türkiye’de GSM operatörlerimiz, Telekom alt yapımız, PTT’miz çok başarılı çalışmalar yapıyorlar. Bu kuruluşlarımız çok bizim coğrafyamızda çok ciddi bir etki alanı var. Edindiğimiz bilgiyi bu coğrafyayla paylaşmak istiyoruz. Bu konuda çok güzel bir yol aldık. Biz bugün yine Azerbaycan İletişim Bakanlığı’yla özellikle Rusya, Çin, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan bakanlarıyla çok güzel bir işbirliği yaptık. Azerbaycan ve Türkiye sadece projelerle yetmiyor, özellikle TASIM dediğimiz Çin, Kazakistan, Azerbaycan üzerinden Gürcistan, Türkiye ve Rusya üzerinden Avrupa’ya da gidecek fiber altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Bu koda beklentimiz daha hızlı yol alıp fiber optik altyapısının bütün bu coğrafyanın yararlanması, ülkelerimizin güzel bir işbirliği yapması ve yapacağımız bu işbirliği üzerinden de ülkelerimizin insanının refahına ve sosyal yaşamına da katkı olacak çalışmalar yapmış olmak. Öğleden sonra Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye Haberleşme ve İletişim Bakanları olarak bir araya geleceğiz. Dört ülkenin yapabileceği işbirliklerini konuşacağız. Bu konuda ciddi mesafeler alacağımızı umuyor ve bekliyorum. Bu vesileyle ben tekrar Azerbaycan’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Arslan programı kapsamında Bilgi İletişim Teknolojileri Bakanları 1’inci Toplantısına katılacak, Azerbaycan İletişim ve İleri Teknoloji Bakanı Ramin Guluzade’yle ikili görüşme gerçekleştirecek.

KAMİL NADİRLİ