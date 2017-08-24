Ülke genelinde eş zamanlı 'Huzur Türkiye-7' uygulaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdür Vekili Mustafa Gülcü, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Bülent Olcay ve güvenlik güçlerinden birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya; asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 12 bin 254 ekip, 8 hava aracı, 74 deniz aracı, 302 dedektör köpeği, 63 bin 990 personel katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması ile aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 7 bin 308 hassas noktada yapılan uygulamalarda 551 bin 990 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen bin 17 kişi yakalandı. 215 kişi gözaltına alınırken bin 302 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

165 bin 342 araç kontrol edilerek 2 bin 704 aranan araç yakalandı. 22 bin 712 araca cezai işlem uygulandı ve bin 519 araç ise trafikten men edildi. 19 bin 829 iş yeri kontrol edilerek 491 iş yerine cezai işlem uygulandı. 49 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

Kontrollerde; 1 adet uzun namlulu silah, 39 adet tabanca, 33 adet av tüfeği, 938 adet mermi, 131 adet kesici delici alet, 32 adet kurusıkı tabanca, 7 gram eroin, 2 bin 117 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 6 adet captagon, 31 bin 607 paket kaçak sigara ve 194 litre kaçak içki, 2 bin 100 litre kaçak motorin, 808 adet sahte altın ve 14 adet F seri nolu 1 dolar ele geçirildi.

Halkla ilişkilere özen gösterilerek büyük bir uyum ve koordinasyon içerisinde başarıyla tamamlanan Huzur Türkiye-7 uygulamasından vatandaşların da oldukça memnun kaldığı görüldü.