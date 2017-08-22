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Ülkelerin yıllık çalışma saatleri belli oldu

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerin yıllık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Verilere göre en çok çalışan ülke Meksika olurken, en az çalışan ülke ise Almanya oldu. Türkiye en çok çalışan ülkeler sıralamasında 11’inci oldu.

Ülkelerin yıllık çalışma saatleri belli oldu

22 Ağustos 2017 11:57

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerin yıllık ortalama çalışma saatlerini açıkladı. Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, ilk sırada 2 bin 246 saat ile Meksika yer alırken, ikinci 2 bin 113 saat ile Güney Kore, üçüncü ise 2 bin 42 saat ile Yunanistan oldu. Yıllık ortalama en yüksek çalışma saatlerine sahip dördüncü ülke bin 988 saat ile Şili olurken, Polonya ise bin 963 saatle beşinci sırada yer aldı.

Türkiye en çok çalışan 11’inci ülke

Yapılan araştırmaya göre Türkiye 35 ülke içinde bin 832 saat yıllık çalışma süresi ile 11’inci sırada yer aldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) hazırladığı listeye bakıldığında bin 790 saat ile Amerika Birleşik Devletleri’nin 13’üncü sırada olması dikkat çekerken İtalya bin 725 saat ile 18’inci, İspanya bin 691 saat ile 21’inci ve İngiltere bin 674 saatle 23’üncü sırada yer aldı.

En az çalışan ülke Almanya

Yıllık çalışma saatleri en az olan beş ülke ise sırasıyla bin 371 saat ile Almanya, bin 419 saat ile Hollanda, bin 424 saat ile Norveç, bin 457 saat ile Danimarka ve bin 482 saat ile Fransa yer aldı 

Etiketler: OECD, Türkiye


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