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Ülkelerine gitmek için ’depar’ attılar

Bir an önce ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler geceden kuyruğa girerek yoğunluğa yol açarken, zaman zaman sıra yüzünden tartışmalar yaşandı. Suriyeliler, sabah 9.00’da sınır kapısının açılmasıyla adeta ’depar’ atarak işlemler için koşturmaya başladı.

Ülkelerine gitmek için depar attılar

23 Ağustos 2017 11:58
Ülkelerine gitmek için ’depar’ attılar - Tıkla İzle

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen 5 bine yakın Suriyeli, geceden kuyruğa girerek Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Bazı Suriyeliler yanlarında getirdikleri eşyaların üzerinde yatarken, bazıları ise asfalt zeminde uyudu. Suriyelilerin arasında zaman zaman sıra yüzünden tartışmalar yaşanırken, 09.00’da kapıların açılmasıyla birlikte kadın, çocuk, yaşlılar ve gençlerin adete depar atarak işlemlerini yaptırmak için koşmaları dikkat çekti.

Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatıyla barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine bayram için gidiyor. Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından Kurban Bayramı’nda ülkelerine gitmelerine izin verilmesi sonrası Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yüzlerce metrelik uzun kuyruklar oluşturdu. Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan Suriyelilerin günde 5 bin kadarı ülkesine gidiyor.

Öte yandan, Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor. Rahatsızlanan Suriyelilere de sağlık ekipleri müdahale ediyor.

FIRAT KALKANI HAREKATINDA YARALANDI

Özgür Suriye Ordusu saflarında görev yaptığı sırda Fırat Kalkanı harekatında yaralanan Kemal Cerrah, Suriye’nin Çobanbey kentine gittiğini ifade ederek, “Fırat Kalkanı harekatında çatışmalarda yaralandım..Ambulans ile Kilis’e getirildim. Tedavi gördüm. Bir süre burada tedavi gördükten sonra iyileştim. Allah Türkiye’den razı olsun, biraz kalabalık var ama ne yapalım, Türkmenlere, Araplara Recep Tayyip Erdoğan sahip çıktı. Azez’den Carablus’a gittik. Bir ay kadar çatışmalara katıldım. 2 arkadaşım ve amcam şehit düştü” dedi.

MUHALİFLERE KATILMAK İSTİYOR

Suriyeli Rıtvan Dai ise İstanbul’dan Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için geldiğini ifade ederek, “Suriye’de Çobanbey’de ailem var. Onları çok özledim, 2 yıldır görmedim, yanlarına gidiyorum. İnşallah, Allah’ın izniyle muhaliflere katılmayı düşünüyorum. Vatan için savaşmayı düşünüyorum” dedi.

Mehmet Ali Dağ


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