Ülkü Ocakları'ndan Bahçeli'ye tam destek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Kılavuz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yolunda oldukları yönünde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içinde birbirlerine kenetlenerek, omuz omuza, gönül gönüle vererek her türlü ihaneti ve hainliği yerle bir edeceklerini ifade etti. Kılavuz, "Devletimizin bekası ve milletimizin selameti adına akılları zorlayan mücadeleyi her şart altında ortaya koyacağız. Aydınlık yarınlara, parlak bir istikbale, bağımsız bir cumhuriyete yelken açan Türk milleti; dahili ve harici düşmanlarına Türk’ün sillesini çarpacak kuvvet ve kudrettedir. Bu vatan kolay kazanılmamıştır. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda' diye haykıran milli şairimiz Mehmet Akif bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla vatanlaştıran ecdadımızın varlığına ve fedakarlığına işaret etmektedir. 'Bu vatan toprağın kara bağrında, sıradağlar gibi duranlarındır' diyerek seslenen Arif Nihat Asya bir hakikate dikkat çekmekte şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya davet etmektedir. Bizler, Ülkü Ocaklılar, milliyetçi-ülkücüler, bu emanetin şerefli taşıyıcısı olmaya dün olduğu gibi bugün de hazır ve nazırız. 'önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben' şiarını kendisine ilke edinen bilge liderimiz milli meselelerde her zaman olduğu gibi siyaset üstü bir tavır sergilemiş mukaddesatımıza yönelen saldırıları bertaraf etmiştir. Devlet Bahçeli Bey’in emrinde, Türk milletinin hizmetinde; isimsiz, beklentisiz, menfaatsiz, ikbal ve istikbal kaygısı gütmeden; meçhul askerler, vatan aşıkları olarak bu vatana hizmet, bu milleti yüceltmek ve yükseltmek gayesiyle mücadelemizi son nefer son nefes ve son damla kana kadar sürdüreceğiz. Gücümüzü Cenab-ı Allah’tan ve davamızdan alarak, kararlılığımızı Türklük ve İslamiyet’te bularak, önümüzde dağlar, denizler, okyanuslar olsa da hepsini aşıp, liderimizin önderliğinde muzaffer olacağız" şeklinde konuştu.

"Vatanımızı her daim savunacağız"

"Büyük Türk milleti varlık kavgası verirken, Türk milleti ile aynı kaderi paylaşan Türk milliyetçileri, ülkücüler asla ve kata geri durmayacak hele hele küçük hesaplar peşine asla düşmeyecektir" diyen Kılavuz, Türk milletinin ruh kökünden doğan, şehitler kervanına binlerce yiğit veren Ülkü Ocakları'nın ecdadından gördüğü üzere vatan uğruna mücadelesini sürdüreceğini belirterek, "Zamanında rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’i anlamayanlar olduğu gibi şu anda da Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’i de anlamayanlar ve yahut anlamak istemeyenler olacaktır. İnandığımız değerler uğruna mücadelemizi belki de farklı anlamlarda yorumlayacaklardır. Ama Allah’a şükürler olsun ki biz kendimizden eminiz ve vazifemizin bilincindeyiz. Kim ne derse desin yılmadan, yıkılmadan anamız, yarimiz, namusumuz olarak gördüğümüz vatanımızı ne pahasına olursa olsun ölümüne savunacağız. Malazgirt Ovası'nda Alparslan, Kudüs önlerinden Selahattin Eyyubi, İstanbul surlarında Fatih, Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk, tabutluklarda Başbuğ Türkeş iradesini yüreğimize, benliğimize ve kimliğimize kazıyacak; bu azim, inanç ve kararlılığı ömrümüz boyunca sürdüreceğiz. Vatan uğruna baba ocağını bırakıp Yemen ellerine gidenleri, uğruna ağıtlar yakılan on beşlileri bilmeyenler bizi nasıl anlayacaklardır? Bebeğini kundakta bırakıp cepheye koşan Nene Hatun’u tanımayanlar bizi nasıl idrak edeceklerdir? Top mermileri ıslanmasın diye battaniyesini mermilerin üzerine örtüp kendisi donarak şehit olan Şerife Bacı’yı kavrayamayanlar bu millet uğruna devletin bekasına ömrünü vakfeden bilge liderimiz Devlet Bahçeli’yi ve O’na samimiyetle inanıp bağlanan ülkücü gençliği nasıl tasavvur edebileceklerdir? Vatan dardayken, millet zordayken dün binlerce şehit veren ülkücü hareket bugün de aynı fedakarlıkla yoğrulup aynı inançla mücadelesini devam ettirecektir" ifadelerini kaydetti.

Kılavuz şu şekilde devam etti: "Ömürlerini sadece muhalefet etmek ve fitne çıkarmak için harcayan, yoğurt beyaz desek inatla hayır siyah diyecek menfaatperestlerle, memleket ve millet adına zerre kadar kaygısı olmayan sözde özgürlük ve demokrasi havarisi olan sakat zihniyetin ve miadını doldurmuş siyasi cambazların milletimiz üzerinde kurdukları sinsi oyunlara asla izin vermeyeceğiz. Milletimizin birliğine kast eden her fırsatta çatışma ortamına sokarak kaos oluşturmaya çalışan bu şahıslardan toplumun her kesimi bıkıp usanmıştır. Milletimizin her zamankinde daha çok birliğe beraberliğe huzura ve mutluluğa ihtiyacı vardır. Kalpleri kararmış, iyi niyetten yoksun bu zevatın Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin Türk milletinin mukadder güvencesi olduğunu anlayabilecek zihniyete sahip olmalarını da beklemiyoruz. Ayrıca sözü sadece kendisini bağlamayan şahısların ağızlarından çıkan kelimelerin farkında olmaları ve sorumluluk duygularını elden bırakmamaları gerekmektedir. Bu sebeple o şahısları da aklıselim davranmaya ve olgunluğa davet ediyoruz. Dünyadaki en büyük varlığımız olan davamıza zarar verecek kim olursa olsun kimsenin yaptığının yanına kar kalmayacağının da bilinmesini isteriz. Çünkü binlerce şehidimizin maneviyatı ve emanetçileri asla yanlışa izin vermeyecektir. Kimse kendi ikbalini, istikbalini ve menfaatini vatanın ve milletin istikbalinden yukarıda görmemelidir. Hiç kimse devletin ve milletin bekasını günübirlik siyasi hesaplara kurban etmemelidir. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte kimse küçük hesaplar peşine düşmemelidir. Ecdadımızın yaptıkları ortadadır. Bu necip milletin devlet felsefesi ve telakkisi meydandadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen anlayış Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in şahsında, ülkücülerin çelikleşmiş iradesinde, vatan aşkıyla çarpan yüreklerde manasını kazanmış ve yolunu bulmuştur. Bu mananın içini boşaltmaya çalışanlar, bu yola set çekmeye gayret edenler; kükremiş sel gibi bentleri çiğneyip aşacak ülkücü iradeyi karşılarında bulacaklardır. Kurtkaya olup elini çözemeyenler bu vatan telakkisini idrak edemedikleri gibi liderinin emrinde Kurtkaya olup tereddütsüz elini çözecek olan ülkücüleri de hiçbir zaman anlayamayacaklardır. Devşirilmemiş Türk çocukları olan ülkücüler 'kahrolsun Türk düşmanları' dedikçe, bu vatana bu millete hizmet aşkıyla yanıp tutuştukça, liderinin söylemlerini emir telakki ettikçe bu cephe sarsılmayacak, bu topraklarda bölücülük ve fitne tohumu yeşermeyecektir. Büyük bir aşkla haykırıyoruz bu vatan bizim, bu millet bizim bu devlet bizim bu bayrak bizimdir. Türkiye Türk’tür, Türk kalacaktır."