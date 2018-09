Uludağ'da aç kalan sakat ayı ve yavruları şehre indi

Bir kolu kopuk olan anne ayının 2 yavrusu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinin bulunduğu Doburca'da yiyecek aradığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal tesis yetkilileri ise doğadaki hayvanlar için artan yiyecekleri ormana bıraktıklarını bu sebeple her yıl sevimli ayıların tesisleri ziyaret ettiğini açıkladılar.

Bursa'nın canlı çeşitliliği bakımından en zengin parklarından olan Uludağ Milli Parkı'nda aç kalarak şehre inen sakat ayı ve 2 yavrusu, Burfaş'a ait Dobruca'daki sosyal tesislerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir ayağının kopuk olduğu görülen anne ayının yiyecek aradığı anlar sevimli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşalar kapana yakalandığı ve orada bir kolunu kaybettiği tahmin edilen anne ayının bulunarak tedavi edilmesini istiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Tesisleri sorumlusu Muhammet Yetimova, her yıl ayıların buraya geldiğini, tesisin yiyecek atıklarını yaban hayvanlarıyla paylaştıklarını söyledi. Ayıların hiçbir zararının olmadığını belirten Yetimova, “Geçmişte kış aylarında çöplerimizi karıştıran davetsiz misafirlerimiz oluyordu. Bu sene de sezonu erken açtılar. Gece 01.30 sularında kameralarımıza ayağı sakat anne ayı ve 2 yavrusu yakalandı. Mekân onların, biz onların misafiriyiz. Ayrıca kış aylarında tesisimizin civarına gelen çakal, tilki ve ayılar için de arta kalan yemekleri ormana bırakıyoruz. Bunlar bizim zenginliklerimiz. Hayvanları korumak ve onları beslemek her vatandaşın görevidir” dedi.

Samet Doğru - Abdullah Çibir

BURSA (İHA) -