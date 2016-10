Uludağ'da at kesenlere şok operasyon - Tıkla İzle

Yiğitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde 1 atı kesen ve 2 atı da kesmeye hazırlanan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Ormanlık alanda kestane toplarken at kesimi yapıldığını gören bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, ihbarın yapıldığı bölgeye baskın düzenledi. Baskında kesilmiş 1 at ile kesilmek için bekletilen 2 at bulundu. Hayvanları kestiği iddia edilen İsmail Ç. İle gözcülük yaptığı öne sürülen Halil Ç. gözaltına alındı. Zanlılar jandarma tarafından ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

Yakalandığında elleri ve kıyafetleri kanlar içerisinde olan İsmail Ç. jandarmadaki ifadesinde at kestiğini kabul etmeyerek, “Ben her gün depozitolu alkol şişesi toplamak için bölgede dolaşıyorum. Şişe ararken yerde etler olduğunu gördüm. Ne eti olduğunu merak edip baktım. Etleri yerden kaldırmak için dokunduğumdan dolayı da ellerim ve üstüm kan oldu” dedi.

Gözlemcilik yaptığı iddia edilen Halil Ç. ise içki içmek için bölgede olduğunu belirterek olayla ilgisinin bulunmadığını ve atları kestiği öne sürülen İsmail Ç.’yi tanımadığını ifade etti. Atları kestiği iddia edilen İsmail Ç.’nin abisi Yusuf Ç.’nin de daha önceden at keserken yakalandığı belirlendi.

Süleyman Aydın