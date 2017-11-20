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Uludağ’da kar kalınlığı 10 santim

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar yağışı başladı. Zirvede kar seviyesi 10, oteller bölgesinde ise 6 santimetreye ulaştı.

Uludağda kar kalınlığı 10 santim

20 Kasım 2017 14:57

Yaklaşan sezon öncesi kar yağışının erken başlaması turizmcileri sevindirdi. Bugün öğle saatlerinde başlayıp etkisini arttıran yağış sebebiyle Uludağ bir kez daha beyaza büründü. Uludağ’a bu sene yılın ilk karı 15 Ekim’de düşmüş, havaların ısınmasıyla birlikte aynı gün içerisinde erimişti. Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisini Uludağ’da kar yağışı şeklinde gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı zirvede 10, oteller bölgesinde ise 6 santimetreye ulaştı. Gündüz hava sıcaklığının - 2’yi gösterdiği Uludağ’da gece en düşük sıcaklığın - 5 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi. 

Rüzgar ve tipi yüzünden kampçılar geri döndü

Öte yandan Uludağ’daki Kilimli göl mevkiinde kamp kuran 20 dağcı, tipiye yakalandı. Soğukta çadırlara giren dağcılar uzun süre çadırlarında mahsur kaldı. Şiddetli rüzgarda çadırların uçmaması için dağcıların mücadele etmesi kameralara yansıdı. Soğuk yüzünden dağcılar geri dönmek zorunda kaldı. 

Burak Türker
 

Etiketler: kar, Uludağ

 

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