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Uludağ’da kaybolan Katarlı çocuk için arama çalışmaları tekrar başlatıldı

Uludağ'da kaybolan Katarlı turist ailenin 9 yaşındaki çocuğundan 16 saattir haber alınamıyor. Sabah saatlerinde sonlandırılan arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

Uludağda kaybolan Katarlı çocuk için arama çalışmaları tekrar başlatıldı

23 Temmuz 2017 09:20
Uludağ’da kaybolan Katarlı çocuk için arama çalışmaları tekrar başlatıldı - Tıkla İzle

Katar'dan Türkiye'ye turist olarak gelen 9 kişilik aile Uludağ'a çıkmak istedi. Zirvede yemek yedikten sonra İstanbul'a dönmek isteyen aile 9 yaşındaki çocuklarının olmadığını fark etti. Aile üyeleri bir süre kaybolan İbrahim Najib el Mansouri'yi bulmak için çevrede arama yaptıktan sonra jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri AFAD'a haber vererek Uludağ Sarıalan mevkiinde 60 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Ekiplere arama çalışmalarında Jandarma Özel Harekat Timi termal kameralarla destek verdi.

Kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşını bulmak için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT, Nilüfer Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İHH, UMKE ekipleri Sarıalan bölgesinden başlayarak Uludağ'da arama çalışmalarına başladı. Jandarma iz takip köpeğini sahaya sürebilmek için akşam 19.00'da kaybolan İbrahim Najib el Mansouri'nin İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetlerini Bursa'ya getirtti. 16 saattir haber alınamayan 9 yaşındaki çocuk için sabah saatlerinde arama çalışmalarına ara verildi.

Sonlandırılan arama kurtarma çalışmaları kısa süre sonra gelen diğer ekipler tarafından yeniden başlatıldı. Uludağ’a çıkan AKUT ve AFAD ekipleri dün gece aranmayan bölgelerde çalışma başlattı. Aile fertleri ise ekiplere yardımcı olmak için dün geceden beri bakmadık yer bırakmadı. 

Yusuf Ali Arslan

Etiketler: çocuk, kayıp, Uludağ


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