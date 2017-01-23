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Uludağ'da macera tutkusu yüzünden mahsur kaldılar

Uludağ’da kayak yaparken kaybolan üniversite öğrencisi genci ve onu kurtarmaya giden babasını JAK timleri nefes kesen operasyonla kurtardı.

Uludağda macera tutkusu yüzünden mahsur kaldılar

23 Ocak 2017 09:57

Ankara’da üniversitede okuyan ve sömestr tatilinde ailesi ile Uludağ’a gelen 22 yaşındaki Onur Demirel macera tutkusu yüzünden kayak yaparken ormanlık alana girdi. Ormanda kara saplanan Demirel, yolu bilmediği için kayboldu. Onur Demirel, hemen babası Mehmet Demirel’e haber verdi. Oğlunu kurtarmak için ormana giren baba Demirel de kara saplanınca Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Harekete geçen JAK timleri kar motorları ormana giremeyince yürümeye başladı. Ormanlık alanda yaklaşık bir saat yürüyen ekipler baba ve oğluna ulaşmayı başardı.

Macera tutkunu genç kaskındaki kamerayla görüntü çekmek için ormanlık alana girdiğini dile getirerek, "Spor sevdalısıyım, eğlenmeye gelmiştik. Fakat keyifsiz bir olay yaşadık. Yaklaşık 1 saat bekledim. Önce babamı aradım. Babam geldi. Çok yorulmuştu. Kalp hastası olduğu için jandarma ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri anında kurtardılar. Babam ve ben hiçbir yeri bilmiyoruz. Görmüyoruz, heyecanlıydı” dedi.

Katar’dan oğlu ile tatil yapmak için gelen Baba Mehmet Demirel, oğlunun kurbanı olduğunu belirterek, "Bu yaramaz benim oğlum. Ondan şikayetçiyim" diyerek espri yaptı
Uzun süre ormanda yürüdüğünü anlatan baba Mehmet Demirel, "Havanın kararacağını düşünerek jandarma ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar JAK ekipleri harekete geçti. "Telefonla kimseyle konuşmayın" dediler. Çünkü şarjımız bitebilirdi. Koordinatla yerimizi tespit ettiler. JAK ekiplerinin yetişmesi ile birlikte, mahsur kaldığımız yerden kurtarıldık” dedi.
Baba ve oğlunu sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Cengiz Gündüz

Etiketler: mahsur kalma, Uludağ


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