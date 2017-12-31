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Uludağ’da yılbaşı yoğunluğu

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da yılbaşını geçirmek isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Uludağda yılbaşı yoğunluğu

31 Aralık 2017 14:02
Uludağ’da yılbaşı yoğunluğu - Tıkla İzle

Yılbaşına saatler kala yeni yıla Uludağ’ın zirvesinde girmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Milli Parklar giriş noktasına kadar rahat ilerleyen trafik, arama noktasında uzun araç kuyrukları oluşmasına sebep oldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve diğer ülkelerden Uludağ’a gelen tatilciler, yeni yıla burada girmenin mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek, oluşan trafiği normal karşıladı. Ayrıca yoğun sis de trafiği olumsuz etkiledi. 

Samet Doğru - Abdullah Çibir

Etiketler: Uludağ

 

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