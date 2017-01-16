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Uludağ’da yoğun önlem

Sömestr tatili öncesi otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan Uludağ’da jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor.

Uludağda yoğun önlem
Uludağ’da yoğun önlem - Foto Galeri

16 Ocak 2017 12:05
Uludağ’da yoğun önlem - Tıkla İzle

Jandarma Özel Harekat Timleri (JÖH), artan yoğunluk sebebi ve festivallerin başlaması ile terör ve benzeri olaylara karşı tedbir alıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu 40 bin ziyaretçisini ağırlarken, JÖH timleri terör ve benzeri olaylara karşı gün boyu kar motorları ile devriye atarak güvenliği sağlıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ’da JAK ve JÖH ekipleri gece gündüz hız kesmeden çalışıyor.

Kayak pistlerinde meydana gelen kazalarda ise JAK timleri anında müdahale ederek yaralıyı en kısa sürede sağlık ekiplerine ulaştırıyor. Jandarma Özel Harekat Timleri elleri tetikte kayak pistlerinde nöbet tutarak tatilcilere güven veriyor. Hafta sonu 40 bin ziyaretçinin uğradığı Uludağ’da festivallerin başlaması ile güvenlik seviyesi en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri Sarıalan ve Kadıyayla ile Kirazlıyayla bölgelerinde de çalışmalara devam ediyor.

Cengiz Gündüz - Mesut Alan 

Etiketler: bursa, Uludağ


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