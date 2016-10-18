Türkiye'nin en önemli tabiat ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da karla karışık yağmur yağarken, dağ ilçelerinde dün serpinti şeklinde kar yağması vatandaşları sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlerde sıcaklığın Uludağ’da eksi 2 dereceye kadar düştüğü, Çarşamba gecesi eksi 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Zirvenin karla kaplandığını fotoğraflayan Sunay İmamoğlu, “Hafif serpinti olarak yağdı. Ancak tutmadı. Hava çok soğudu. Karın soğuğu Bursa'da herkesi etkiledi. Sabah saatlerinde ise tepelerde hiç kar yoktu. Toz şeklinde hafif bir şekilde yağan kar,bize sürpriz yaptı” dedi.

Zafer Peker



