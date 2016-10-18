Diğer
Kategoriler

Uludağ’ın zirvesine sezonun ilk karı

Bursa'da havaların soğumasının ardından Uludağ’ın yüksek kesimlerine az da olsa mevsimin ilk karı düştü.

Uludağın zirvesine sezonun ilk karı

18 Ekim 2016 09:07

Türkiye'nin en önemli tabiat ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da karla karışık yağmur yağarken, dağ ilçelerinde dün serpinti şeklinde kar yağması vatandaşları sevindirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan tahminlerde sıcaklığın Uludağ’da eksi 2 dereceye kadar düştüğü, Çarşamba gecesi eksi 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.
Zirvenin karla kaplandığını fotoğraflayan Sunay İmamoğlu, “Hafif serpinti olarak yağdı. Ancak tutmadı. Hava çok soğudu. Karın soğuğu Bursa'da herkesi etkiledi. Sabah saatlerinde ise tepelerde hiç kar yoktu. Toz şeklinde hafif bir şekilde yağan kar,bize sürpriz yaptı” dedi.

Zafer Peker 

 

Etiketler: bursa, Uludağ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!