Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde görkemli final

Dünya Festivaller Birliği (CIOFF) tarafından dört kez dünyanın en iyi festivali ödülüne layık görülen, bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali görkemli şovlarla finalini gerçekleştirdi. Festival yaklaşık bir hafta boyunca 64 ülkeden gelen dans gruplarının gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle devam etmişti. Kültür Park’ta düzenlenen görkemli final töreninde ise 64 ülkeden gelen ekipler, kendi kültürlerini yansıtan dansları sergiledi. Birçok ülkenin sergilediği dans gösterileri, festivale gelen vatandaşların yoğun alkış ve beğenisini topladı. Festivale katılan 64 ülkenin dansçılarının yarıştığı Altınköprü Halk Dansları yarışmasının galibi ise Brezilya oldu. Birinciliklerinin açıklanmasının ardından Brezilyalı dansçılarının sevincine tüm ülkeler ortak oldu.

Finalde bütün gruplar aynı anda sahnede birlikte müzik çalıp dans etti. Final törenine Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra, Usta Tiyatrocu Gülriz Sururi, Haldun Dormen ve birçok vatandaş katıldı. Festivalin finalinde muhteşem havai fişek gösterisi vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı.

''Dünya barışına çok büyük katkı sağladık''

Festivalin amacına ulaştığını dile getiren Başkan Akgün, “Muhteşem bir festival geçirdik. Ekipler son gösterilerini yaptılar, son değerlendirmelerde yapılıyor. Burada 64 ülkeden karma gençlik Türk danslarıyla eğlenmeye çalışıyorlar. Kültür ve sanata adına çok güzel şeyler söylendi burada. Muhteşem heykeller bize bırakıldı dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar bize geçmişimizi hatırlattı. Bin 50 dünya fotoğraf sanatçısının 10 bin fotoğrafının yarıştığı sonuçlar sergileniyor. Kukla gösterileri ve halk dansları muhteşemdi. Gösteriler sonrası halk konserlerimizle halkımız gece saat 02.00’ye kadar festival alanını, Büyükçekemce Kültür Parkı ve Büyükçekmece Mimar Sinan köprümüzün üzerini doldurdu. Siyasetten yorulmuştuk ve bir hafta oyunca halkımız kültür sanatla iç içe oldu. Dünya barışına çok büyük katkı sağladık. Çünkü Türk televizyonlarının tamamı ve Çin devlet televizyonu dahil bu Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin hem açılışını hem de bir çok parçasını tüm dünyaya ekranlarından gösterdiler. Bu festival bu yıl yaklaşık bir buçuk milyar insana ulaştırıldı, mutluyuz'' diye konuştu.

''Mükemmel bir gece yaşıyoruz''

Yıllardır festivali takip ettiğini dile getiren Zafer Sazak ise, ''Sayın başkanımız bizi o kadar alıştırdı ki her sene takip ediyoruz. Mükemmel bir gece yaşıyoruz, şu anda son saatlerdeyiz ama inşallah sayın başkanımız olduğu sürece yenilerini de göreceğiz. Büyükçekmece ailesi olarak gurur duyuyoruz''ifadelerini kullandı.

Altınköprü Halk Dansları yarışmasının sonucunun açıklanmasının ardından sahne konfeti yağmuruna tutulurken, düzenlenen havai fişek gösterileri ise final törenine katılan vatandaşları adeta mest etti.

Öte yandan 18. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, sanatçılar Haldun Dormen’e “Yaşam Boyu Başarı” ve Gülriz Sururi'ye "Yaşam Boyu Onur" ödülü verildi.